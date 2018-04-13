 Гондурас намерен перенести в Иерусалим посольство в Израиле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Гондурас намерен перенести в Иерусалим посольство в Израиле

Перенос одобрен большинством голосов Национального конгресса Гондураса. Израиль приветствует принятое решение.

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Гондурас намерен перенести в Иерусалим посольство в Израиле, сообщает в субботу, 14 апреля, информагентство KNA. Решение о переносе было одобрено большинством голосов в ходе пленарного заседания Национального конгресса Гондураса.

Контекст

Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля обострит конфликт, длящийся 70 лет. DW объясняет, в чем суть спора вокруг города трех религий. (06.12.2017)

Президент Гватемалы сообщил, что посольство его страны в Израиле будет перенесено в Иерусалим. Конкретных сроков осуществления этого шага Джимми Моралес не назвал. (25.12.2017)

Израиль "приветствует принятое решение", говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Израиля. В ближайшее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проведут переговоры.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал переместить туда посольство из Тель-Авива. Решение Вашингтона вызвало в ряде мусульманских и арабских стран массовые протесты, которые частично переросли в столкновения. Позднее о переносе посольства в Иерусалим заявил также президент Гватемалы Джимми Моралес.

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    Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Вавилонский плен

    Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Господство римлян и византийцев

    С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Selva/Leemage)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание арабами

    В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание Иерусалима крестоносцами

    В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Разделенный город

    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме

Контекст

Древний Иерусалим - яблоко раздора

Один из древнейших городов на планете - Иерусалим - до сих пор вызывает ожесточенные споры о том, кому он принадлежит. Противоречивая история города - в фотогалерее DW. (14.12.2017)  

Ссылки в интернете

Заявление министерства иностранных дел Израиля

Аудио- и видеофайлы по теме

Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме  

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