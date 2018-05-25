 Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2018

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Мир

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции

Вайнштейну предъявлено официальное обвинение. Более ста женщин обвиняют его в сексуальных домогательствах. Продюсера освободят под залог в размере одного миллиона долларов.

Харви Вайнштейн перед полицейским участком

Харви Вайнштейн перед полицейским участком

Известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн сдался властям на фоне многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Утром в пятницу, 25 мая, 66-летний Вайнштейн в сопровождении адвокатов явился в отделение нью-йоркской полиции в южной части Манхэттена. Перед зданием полиции собрались десятки журналистов и зевак. В полицейском участке Вайнштейн был задержан, оттуда его в наручниках увезли в суд.

Позднее в суде прокуратура Манхэттена официально предъявила Вайнштейну обвинение в одном случае сексуального насилия и одном случае принуждения к оральному сексу, которые произошли в 2004 и 2013 году. По словам представителя следственных органов, Вайнштейн использовал "свою позицию, деньги и власть, чтобы завлечь молодых женщин в ситуацию, при которой он был способен совершить над ними сексуальное насилие". Следствие в отношении знаменитого продюсера ведется уже многие месяцы. Органы юстиции Лос-Анджелеса и Лондона проводят собственные расследования.

Контекст

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Заявления актрис о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна породили в США волну аналогичных обвинений в адрес других знаменитостей. Почему такого не произошло в России? (04.11.2017)

Условия залога

Согласно заранее оговоренным условиям освобождения, Вайнштейн должен внести в качестве залога сумму в размере одного миллиона долларов и согласиться на ношение прибора слежения, например электронных кандалов. Вайнштейну ограничат свободу передвижений и выезда за границу. Ему придется сдать свой загранпаспорт.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Дело Вайнштейна вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

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    Автор: Никита Баталов


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