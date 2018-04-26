Годовщина катастрофы на ЧАЭС: Чернобыльский шлях дал старт Островецкому шляху

Около 500 человек вышли в четверг, 26 апреля, в столице Беларуси на шествие, посвященное годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Демонстранты в ходе акции также затронули проблему появления на территории страны других вредных для здоровья производств. Организаторы Чернобыльского шляха объявили о проведении ежемесячных акций "Островецкий шлях", которые будут проходить 26 числа каждого месяца вплоть до момента, когда на строящуюся АЭС из России должны завести первую партию ядерного топлива.

Традиционная акция

Столичное руководство и в этом году разрешило демократическим силам шествие и митинг, правда, сократило на час время его проведения. Организаторами мероприятия выступили Партия Белорусского народного фронта (БНФ), оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Белорусская социал-демократическая партия ("Громода") и ряд других организаций.

После окончания рабочего дня возле кинотеатра "Октябрь" собрались несколько сотен человек. Активисты экологического движения организовали театрализованный перформанс против строительства Белорусской АЭС в Островце в Гродненской области. В это же время группа оппозиционеров, среди которых были кинорежиссер Ольга Николайчик и активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский, на противоположной стороне главного проспекта Минска устроила пикет с требованиями освобождения политзаключенных Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного. Милиция не препятствовала этой акции - несмотря на то, что она была несанкционированной.

В сопровождении десятков сотрудников правоохранительных органов колонна двинулась в сторону Чернобыльской часовни, расположенной возле Парка Дружбы народов, куда городские власти постоянно отправляют участников оппозиционных мероприятий.

"Нет – АЭС в Островце!"

Не только последствия катастрофы на ЧАЭС были темой мероприятия в четверг. Организаторы и участники акции обратили внимание на потенциальную опасность, которую несет для страны строительство в Островце Белорусской АЭС. Поэтому демонстранты скандировали "Островец – второй Чернобыль!", "Нет – АЭС в Островце!" и традиционное "Жыве Беларусь!" (Пусть живет Беларусь).

Чернобыльский шлях: председатель партии "Громода" Игорь Борисов выступает на митинге в Парке Дружбы народов

На митинге возле Чернобыльской часовни ораторы рассказывали о проблемах, связанных с трагедией. Ликвидатор последствий аварии Иван Витковский из Наровли - одного из самых пострадавших от радиации районов Беларуси - выразил возмущение тем, что если в первые годы после трагедии можно было получить бесплатные путевки в санаторий, иные льготы, то сейчас ликвидаторы не имеют ничего. "Что мы сделали неправильно, когда ликвидировали последствия катастрофы? Почему с нами так обходятся? Главный "ликвидатор" прилетит один раз, попьет перед камерами молока, и все думают, что последствия ликвидированы. Нельзя так с людьми", - заявил Витковский.

Эколог Татьяна Новикова напомнила, что в результате трагедии на ЧАЭС пострадали миллионы людей, 600 тысяч человек принимали участие в ликвидации последствий и только 165 тысяч из них получили инвалидность. По ее словам, последствия катастрофы не могут быть преодолены быстро, поскольку невозможно изъять из природы выпавшие радионуклиды, а 32 года для их распада - очень маленький срок. "Для стронция и цезия это 300 лет, для плутония – 240 тысяч лет, для йода-129 - миллионы лет. Прошло всего 32 года, а белорусская власть строит второй Чернобыль - АЭС в Островце, а как строится эта станция, рассказывать не надо", - подчеркнула Новикова.

Эколог напомнила, что корпуса обоих реакторов строящейся станции были повреждены – один при монтаже, когда его уронили, второй - при транспортировке. Не решен вопрос с местами будущих захоронений радиоактивных отходов, известны случаи гибели рабочих во время строительства станции. Недавно прошла информация о пожаре на АЭС, хотя власти это опровергают. "Кроме того, строительство реакторного здания первого энергоблока начали без проектной документации, до появления архитектурного проекта, и это не говоря о рабочей документации. На то, чтобы сопротивляться вводу в эксплуатацию АЭС в Островце, у нас остался только год, до того момента, когда туда завезут атомное топливо", - отметила оратор.

На митинге во время Чернобыльского шляха в Минске 26 апреля 2018 года

Поэтому, как сообщил один из организаторов Чернобыльского шляха сопредседатель БХД Павел Северинец, до ноября 2018 года 26 числа каждого месяца будет проводиться "Островецкий шлях". Каждый раз акции будут проходить все ближе к месту строительства АЭС – в Заславле, Радошковичах, Молодечно, Сморгони, Ошмянах и, наконец, в самом Островце.

В Беларуси есть экологические проблемы и кроме Чернобыля

В ряде регионов страны регулярно проходят стихийные акции протеста, связанные с экологическими проблемами. Например, как сообщил на митинге активист Александр Кабанов из Бреста, в этом областном центре люди протестуют против строительства аккумуляторного завода.

"Из Беларуси власти делают страну свалок, жители Бреста собрали уже 40 подписей против этого завода, но властям до этого нет никакого дела, поэтому акции протеста будут продолжаться", - пообещал Кабанов. Аналогичная ситуация сложилась и в Светлогорске Гомельской области. Там китайские специалисты начали возведение целлюлозного комбината, но жители активно выступают против этого вредного, по мнению экологов, производства.

В конце митинга его участники возложили цветы к Чернобыльскому камню возле часовни и зажгли лампады и свечки. Завершилась акция гимном "Всемогущий Бог".

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