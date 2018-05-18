Главный соперник Мадуро не признает его победу на выборах президента

Единственный оппозиционный кандидат на президентских выборах в Венесуэле Энри Фалькон отказался признать результаты голосования. "С нашей точки зрения, это были не выборы", - заявил Фалькон вечером в воскресенье, 20 мая. Глава партии "Прогрессивный авангард" указал на многочисленные нарушения в избирательном процессе и заявил, что победивший на выборах действующий президент Николас Мадуро купил голоса избирателей.

По словам Фалькона, у его сторонников имеются более 142 тысяч жалоб на нарушения при проведении голосования. Кроме того, власти страны осуществляют давление на свидетелей этих нарушений. "Венесуэла переживает наиболее острый кризис в своей истории", - заявил оппозиционер на своей странице в микроблоге Twitter и потребовал провести в октябре новые выборы. Только таким образом можно дать ответ избирателям, подчеркнул он.

Как и ожидалось, по итогам голосования на выборах ЦИК объявил о победе действующего президента, набравшего 68 процентов (5,8 млн) голосов, и намного опередившего своих основных соперников - Энри Фалькона (21 процент, или 1,8 млн голосов) и бывшего священнослужителя Хавьера Бертуччи (925 тысяч голосов). Явка на выборах составила 46 процентов, сообщила глава ЦИК Тибисай Лусена. В свою очередь оппозиция заявила, что этот показатель был менее 30 процентов. На прошлых выборах явка составляла около 80 процентов.

"Исторический день" для Мадуро

Мадуро в свою очередь заявил об историческом дне для отечества, а также о новом рекорде - по его словам, еще ни одному кандидату не удавалось выиграть выборы в Венесуэле с отрывом в 47 процентных пунктов от ближайшего соперника.

Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотировала это голосование. По мнению представителей оппозиционного блока, выборы представляли собой "шоу правительства для иитации легитимности". Ранее многие представители оппозиции были отстранены от участия в выборах либо заключены в тюрьму. Некоторым из них пришлось уехать за рубеж. Еще до голосования целый ряд латиноамериканских стран, а также США и ЕС заявили, что не станут признавать его итоги.

Президента Венесуэлы избирают на 6 лет. Мадуро занимает пост главы государства с апреля 2013 года. В Венесуэле многие годы продолжается борьба за власть между Николасом Мадуро и оппозицией, обвиняющей президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции. Экономический кризис в Венесуэле резко обострился из-за падения мировых цен на нефть. По оценкам Международного валютного фонда, в 2017 году объем ВВП Венесуэлы сократился на 12 процентов, инфляция превысила 2600 процентов.

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