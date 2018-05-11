 Главный инспектор МАГАТЭ по Ирану подал в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2018
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Мир

Главный инспектор МАГАТЭ по Ирану подал в отставку

Теро Варьйоранта оставил должности замгендиректора МАГАТЭ и главы департамента ядерной безопасности через несколько дней после того, как США вышли из ядерной сделки с Тегераном.

Теро Варьйоранта

Теро Варьйоранта

Главный инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отвечающий за контроль над ядерным потенциалом Ирана, Теро Варьйоранта подал в отставку. Об этом сообщил представитель организации вечером 11 мая, не назвав причин и отметив, что организация продолжит "с высоким профессионализмом" выполнять свою работу.

Контекст

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Варьйоранта был заместителем гендиректора МАГАТЭ и возглавлял департамент ядерной безопасности. Временно исполняющим его обязанности назначен Массимо Апаро - специалист по ядерной энергетике, работающий в департаменте ядерной безопасности с 1997 года и с марта 2016 года временно возглавлявший отделение, занимающееся атомной программой Ирана, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ. 

Гендиректор МАГАТЭ: Иран соблюдает соглашение

Бывший главный инспектор МАГАТЭ считался признанным специалистом и сообщение о его отставке стало неожиданным, отмечают информагентства. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, участниками которого остались Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция.

Договоренности предусматривают выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении нарушить договоренности. После выхода США из соглашения гендиректор МАГАТЭ заявил, что Тегеран исполняет взятые в его рамках обязательства.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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