Глава Федерального агентства по труду - за жесткий закон о миграции

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле (Detlef Scheele) требует жестких правил для нового закона о миграции. "Политики должны обратить внимание на то, чтобы в страну приезжали действительно квалифицированные иностранные специалисты, а не необученная рабочая сила. Требования должны быть соответствующе строгими", - заявил Шеле в воскресенье, 20 мая, еженедельнику Welt am Sonntag.

Знание немецкого языка должно быть условием миграции

Одним из условий иммиграции, по мнению, Шеле, должно быть знание немецкого языка, подтвержденное специальным экзаменом. Соискателям немецкой визы еще до подачи заявления необходимо также официально подтвердить соответствие своей квалификации немецким стандартам, считает шеф агентства по труду.

Кроме того, разрешение на работу мигрантам должно выдаваться лишь в том случае, если у них есть согласие потенциального работодателя. Даже такие страны, как Канада и Австралия, считают этот факт необходимой предпосылкой для выдачи разрешения на работу, и Германия должна последовать их примеру, заявил Шеле.

Квалификация - на первом месте

В интервью Welt am Sonntag Детлеф Шеле также заявил о необходимости реформировать правила для получения пособия по безработице, известного также как Hartz IV, и сделать их более гибкими. До настоящего времени считалось, что главное - найти для безработного новое рабочее место, при этом квалификация играла второстепенную роль.

Главной задачей сотрудников центров занятости, в соответствии с этим, было трудоустройство получателя пособия по безработице, хотя в некоторых случаях больше смысла имело бы получение аттестата о школьном образовании или профессиональное обучение. В будущем, отметил Шеле, сотрудники центров занятости будут подходить к этой задаче более гибко, что "улучшит долгосрочные профессиональные перспективы многих получателей пособий, особенно - неквалифицированных".

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