Глава СПЧ раскритиковал законопроект о пособниках санкциям против России

Формулировки законопроекта столь расплывчаты, что позволяют трактовать как содействие санкциям даже российскую аннексию Крыма, констатирует Михаил Федотов.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал принятый Госдумой в первом чтении законопроект, предусматривающий наказания за помощь другим странам в разработке антироссийских санкций и в их исполнении на территории России. Формулировки этого законопроекта столь расплывчаты, что при "произвольном правоприменении" фигурантом уголовного дела рискует оказаться любой россиянин. Более того, они позволяют трактовать как содействие санкциям даже российскую аннексию Крыма, считает Федотов, слова которого в четверг, 17 мая, приводятся на сайте СПЧ.
В частности, глава СПЧ отметил, что не представляет, как можно доказать, что умысел человека был направлен или не направлен на введение санкций против России другими странами. "Если говорить о действиях, способствовавших введению западных санкций, то, например, и решение о воссоединении России с Крымом тоже было одной из причин введения ограничений. Кого же мы будем за это наказывать? Тем более что понятие "умысел" - очень широкое. Оно включает как прямой умысел, так и косвенный", - пояснил Федотов.
Тюремные сроки
Второе чтение законопроекта о наказании пособников антироссийских санкций запланировано на 17 мая. Согласно положениям документа в его нынешнем виде, если зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования и подконтрольные им лица отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций из-за введенных Западом санкций, то это карается лишением свободы на срок до четырех лет, принудительными работами на аналогичный срок, либо штрафом в размере до 600 тысяч рублей.
Законопроект также предусматривает уголовную ответственность "за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, в том числе посредством предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или могли привести к введению" санкций.
Такие действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет, арестом до шести месяцев либо штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Среди авторов законопроекта - председатели обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.
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