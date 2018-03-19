 Глава отдела безопасности Facebook уходит из компании | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.03.2018
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Мир

Глава отдела безопасности Facebook уходит из компании

После скандала с российской политической рекламой из Facebook уходит глава безопасности соцсети. Многие в компании считают, что он слишком тщательно расследовал российское вмешательство, сообщает The New York Times.

Логотип Facebook

Выступавший за более тщательное расследование вмешательства России в социальную сеть глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос уходит из компании из-за разногласий с коллегами и руководством. Об этом в понедельник, 19 марта, пишет издание The New York Times.

По данным издания, повседневные обязанности Стамоса были еще в декабре переданы другим сотрудникам. Сам же он проработает до августа для подготовки сменщика и избежания репутационных издержек.

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Стамос станет первым высокопоставленным сотрудником Facebook, который покинет компанию после скандала с российской политической рекламой, влиявшей на умы американских избирателей. В сентябре 2017 года Facebook объявил, что за период с июня 2015 года по май 2017 года кремлевскими структурами было размещено около 3000 объявлений на сумму 100 000 долларов.

Организаторы рекламной кампании пытались углубить раскол в американском обществе при обсуждении спорных тем, связанных с ЛГБТ-сообществом, иммиграцией, контролем за оборотом оружия. После публикации этих данных, Facebook ужесточил контроль за политической рекламой.

Многие в руководстве Facebook считают, что возглавляемый Самосом отдел безопасности слишком много внимания уделил российскому вмешательству. Те компании, которые, подобно Twitter, не проводили столь тщательных расследований, не попали под огонь критики, считают в Facebook, по информации The New York Times.

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    Автор: Элла Володина


Контекст

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