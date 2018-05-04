 Глава ОЗХО назвал дозу ″Новичка″ при отравлении Скрипалей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2018
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Мир

Глава ОЗХО назвал дозу "Новичка" при отравлении Скрипалей

В ходе атаки на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь использовали до 100 граммов вещества. Это свидетельствует о том, что "Новичок" произвели для использования в военных целях, сообщил Ахмет Узюмджю.

Британские эксперты на месте отравления Сергея Скрипаля в Солсбери

Британские эксперты на месте отравления Сергея Скрипаля в Солсбери

Для нападения на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании использовалось от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом глава Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил в интервью газете New York Times, опубликованном 3 мая.

По его словам, такой объем свидетельствует о том, что это вещество было произведено, чтобы использовать его в качестве оружия, а не для проведения научных исследований. Для работ в научной лаборатории достаточно от 5 до 10 граммов вещества, сказал Узюмджю.

Контекст

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МИД ФРГ пошел на необычный шаг, опубликовав опровержение информации российских государственных СМИ об отравлении Скрипалей веществом BZ, в котором назвал их "спланированной дезинформацией". (21.04.2018)

Вещество, примененное в Солсбери, было в жидкой форме; оно было особо чистым, без примесей и очень устойчивым к воздействию окружающей среды, отметил глава ОЗХО. Поэтому британские эксперты в течение длительного промежутка времени после атаки смогли собрать образцы этого вещества с дверной ручки в доме Скрипаля, в парке, где их нашли без сознания, а также в ряде других мест в Солсбери, в которых они находились в день отравления, сказал Узюмджю. 

Ахмет Узюмджю также сообщил, что "Новичок" будет первым с 1993 года веществом, которое внесут в список видов химического оружия, которые отслеживает ОЗХО. Это может произойти на одном из заседаний членов организации в июле или октябре текущего года. Все страны, подписавшие Конвенцию о запрете химического оружия, в том числе Россия, США и Великобритания, должны будут объявить о возможном наличии в их запасах более 5 или 10 граммов "Новичка", необходимых для научных работ или создания противоядия.

В России подвергли сомнению заявление главы ОЗХО. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в пятницу, 4 мая, заявила, что названного ОЗХО количества вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек.

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  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

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    Взаимные высылки диломатов

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  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

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  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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