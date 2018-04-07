 Глава ″Нафтогаза″: Не все заявления Алексея Миллера корректны в плане фактов | Немцова. Интервью | DW | 10.04.2018
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Немцова. Интервью

Глава "Нафтогаза": Не все заявления Алексея Миллера корректны в плане фактов

Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о последствиях сокращения транзита газа через страну и политической подоплеке строительства "Северного потока-2".

Андрей Коболев во время интервью с Жанной Немцовой

Андрей Коболев во время интервью с Жанной Немцовой

Гость "Немцова.Интервью" - глава правления украинской национальной акционерной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Накануне своего визита в Берлин Коболев дал эксклюзивное интервью Жанне Немцовой. 10 апреля в столице ФРГ состоится встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем станет строительство газопровода "Северный поток-2".

Жанна Немцова: Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в следующем году транзит российского газа через Украину может снизиться в 10 раз. Это связано с введением в эксплуатацию газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". Как вы это прокомментируете?

Андрей Коболев: В заявлении нет ничего нового. Три-четыре года назад заместитель господина Миллера господин Медведев (Александр Медведев. - Ред.) сказал что-то вроде "скорее солнце и луна поменяются местами, чем мы продолжим транзит газа через Украину" (на самом деле: "Газпром" прекратит транзит через Украину, даже если солнце поменяется местами с луной", июнь 2015 года. - Ред.). То есть Россия хочет любыми способами обойти Украину. Мы понимаем, что за этим проектом стоит отчасти геополитическая, отчасти военная логика. Господин Миллер чересчур оптимистичен относительно способности "Газпрома" завершить упомянутые проекты.

-Если Россия прекратит транзит газа через Украину, насколько большой ущерб это нанесет экономике вашей страны?

- Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно.

- В вашем представлении путинская Россия стремится подавить Украину экономически?

- Как минимум экономически, при мягком сценарии. При жестком речь идет о военных действиях.
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- Вы против проекта "Северный поток-2". Некоторые эксперты говорят, что проект очень выгоден для Германии, но грозит потерями для ряда стран, включая Украину, Польшу и Словакию. Вы согласны?

- На первом этапе немецкая экономика получит самый дешевый газ в Европе в сравнении с соседями. Это повысит ее конкурентоспособность. Германия станет основным и единственным газовым хабом для российского газа в Европе. Стратегия "Газпрома" сейчас заключается в том, чтобы быть самым выгодным поставщиком. Поэтому в краткосрочной перспективе Германия извлечет из этого выгоду.

Потом произойдет то, что Россия в прошлом делала долгие годы. Это так называемая тактика "разделяй и властвуй". Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Ее экономика более конкурентоспособная, чем ваша, и это не очень-то справедливо. Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он добьется раскола. А внеся раскол в Европейский Союз, можно достичь многих геополитических целей. Такие подарки не бывают бесплатными.

- И какова цена?

- На первом этапе это будет политическая цена. Германия утратит возможность апеллировать к концепту солидарности. К примеру, по такой важной теме, как мигранты. Я слышал от представителей многих центральноевропейских стран: "Германия просит нас следовать принципу солидарности в вопросе мигрантов, но когда речь заходит о газе, то обо всех принципах забывают". Кроме того, когда ФРГ станет главным пунктом приема газа, и транзита через Украину больше не будет, Москва станет шантажировать Берлин так же, как сейчас делает это с Киевом - играя с приостановками поставок газа.
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- Есть только политические аргументы против газопровода "Северный поток-2"?

- Есть и экономические аргументы. "Газпром" уже занимает доминирующую позицию. Этот газопровод усилит их доминирование. "Газпром" известен злоупотреблением своим доминирующим положением на рынке.Украина несколько лет была вынуждена платить самую высокую цену за газ среди центральноевропейских стран. Если такое доминирование доберется до рынка Германии, тов какой-то момент Москва выставит Берлину за это счет.

- Немецкие политики, в частности, Ангела Меркель, не понимают этого или на них давит немецкое бизнес-сообщество, которое эффективно лоббирует данный проект?

- Мы не уверены в том, кто является главными лоббистами этого проекта в Германии, помимо господина Шрёдера, который является близким союзником господина Путина и получает от него большие суммы денег - это публичный факт. Однако немецкие политики наотрез отказываются обсуждать политическую подоплеку этой инициативы.

Этот проект также ослабляет позиции Берлина по многим вопросам. Возьмем простой пример: США - страна, которую Германия просит увеличить военную поддержку - сейчас задает ФРГ простой вопрос: "Почему вы просите нас помочь в военном плане, если вы сами, по сути, открываете путь через Украину к ЕС для российской армии, которая и является главным фактором, заставляющим обратиться к нам за помощью?". Эти два фактора не очень сочетаются.

-  Как вы думаете, когда они смогут запустить этот проект?

- Я надеюсь, что это не произойдет никогда.

- Украина недавно одержала победу по двум искам против "Газпрома", последнее решение в пользу "Нафтогаза" было вынесено в конце февраля. "Газпром" отреагировал эмоционально. Почему компания оспаривает это решение?

- У меня сложилось впечатление, что эта реакция исходит не из офиса "Газпрома", а из Кремля. Предполагаю, что это Путин эмоционально воспринял то, что произошло в тех двух арбитражных делах. В течение января и февраля "Газпром" был вполне удовлетворен первым решением. Потом был вынесено решение по транзиту, где говорится, что "Газпром" недопоставил газ по контракту - что является правдой - и должен заплатить компенсацию за этот объем в размере 4,6 млрд долларов.

- "Газпром" уже подал апелляцию на это решение. Как вы думаете, у них есть шансы добиться отмены решения Стокгольмского арбитражного суда?

- Апелляция была ожидаема. Проигравшая сторона обычно должна оспорить решение, чтобы показать своим акционерам, что сделала все, что могла. Если посмотреть на статистику, было очень мало случаев, когда решения арбитражей отменялись в апелляционных судах.

- Одной из реакций "Газпрома" было решение не возобновлять прямые поставки газа в марте, они даже вернули внесенную "Нафтогазом" предоплату. Вы ожидали таких действий?

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- Мы не ожидали такого поведения. В ходе наших переговоров с "Газпромом" они уверяли, что выполнят решение арбитража. Господин Медведев лично обещал, что если предоплата за газ получена, то "конечно, мы поставим газ". Обещание было нарушено, как и контрактные обязательства "Газпрома", как и решение арбитража. Этим "Газпром" наносит себе огромный ущерб, это нерационально в коммерческом плане.

- Вы ведете переговоры с "Газпромом" и пытаетесь найти выход из этой ситуации, но пока они не принесли результата. Как вы считаете, станут ли снова возможными прямые поставки газа из России?

- Мы ведем переговоры, я не могу раскрывать их деталей, они конфиденциальны. Но то, что предлагает "Газпром", находится за гранью фантазии любого человека, занятого в газовом бизнесе.

- Россия обвиняет Украину в том, что она ворует российский газ. Эти обвинения имеют под собой весомые основания?

- Эти заявления не имеют под собой оснований. "Газпром" и Россия используют пропагандистскую машину для продвижения ложных утверждений в европейских странах. Отбор газа Украиной - одно из таких утверждений. Мы все время просим "Газпром" предоставить какие-либо доказательства этого. Но они так ни разу и не смогли этого сделать. Другое их ложное утверждение касается того, что украинская газотранспортная система устарела и ненадежна. Наша система гораздо надежнее, чем "газпромовская". Для повышения нашей эффективности в плане потребления топлива нужны инвестиции в модернизацию компрессорных станций. Но чтобы это делать, мы должны быть уверены в том, что "Газпром" планирует использовать нашу систему в будущем.

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    Автор: Андрей Гурков


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