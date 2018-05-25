 Глава МЧС Кемеровской области подал в отставку | Новости из Германии о России | DW | 26.05.2018

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Россия

Глава МЧС Кемеровской области подал в отставку

Задержанный накануне руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов написал рапорт об увольнении. Его подозревают в халатности и обвиняют в хищении свыше 1,8 млн рублей.

Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов

Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов

Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов подал в отставку. Об этом представитель прокуратуры сообщил в субботу, 26 мая, в ходе судебного заседания.

Контекст

Находящийся в Кемерово специальный корреспондент DW Михаил Комадовский рассказывает об атмосфере в городе после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек. (27.03.2018)

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово продемонстрировал, что у российского общества исчезло чувство самосохранения, пишет политолог Иван Преображенский специально для DW. (26.03.2018)

Накануне, 25 мая, Мамонтов и начальник отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев были задержаны. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 293 (халатность) УК РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По информации следствия, с 2017 года задержанные не проверяли соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". При этом проверку следовало провести до 18 марта, говорится в заявлении СКР.

Хищение более 1,8 млн рублей

Кроме того, Мамонтов с июня 2015 по апрель 2018 года "с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных пока лиц" похитил более 1,8 млн рублей, сообщила представитель СКР. Следствие ходатайствует о продлении срока задержания Мамонтова на 72 часа "для восполнения недостатков в материалах дела", отмечает информационное агентство "Интерфакс".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"

Кроме Мамонтова и Терентьева, в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре фигурируют 8 обвиняемых. Все фигуранты дела по ходатайству следствия арестованы, отмечает официальный представитель СКР.

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту происшествия заведено уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

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    Более 60 погибших

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  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

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    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


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Пожар в ТЦ "Зимняя вишня": как сейчас живет Кемерово – DW Новости

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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