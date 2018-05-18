 Глава МИД ФРГ рассказал о прогрессе в отношениях с Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2018
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Германия

Глава МИД ФРГ рассказал о прогрессе в отношениях с Россией

Участники политической и общественной дискуссий об отношениях Берлина и Москвы хотят одного и того же - диалога, но "диалог только ради диалога - это лишь полдела", считает Хайко Мас.

Хайко Мас и Сергей Лавров в Москве, 10 мая 2018 года

Хайко Мас и Сергей Лавров в Москве, 10 мая 2018 года

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) видит прогресс в улучшении германо-российских отношений. "Как вы видите, наш подход дал совершенно очевидный результат: в то время как другие только говорят о диалоге, я уже давно обеспечиваю его усиление", - заявил Мас в интервью, опубликованном в газете Saarbrücker Zeitung в субботу, 19 мая.

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Министр напомнил, что 10 мая провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, отметив, что в ходе них были достигнуты договоренности не только о совместных проектах в сфере науки и высшего образования, но также о "возобновлении регулярных консультаций по вопросу безопасности с участием госсекретарей" обеих стран. Кроме того, Лавров обещал, что Москва вернется за стол переговоров в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), в рамках которого идет поиск решения для ситуации в Донбассе, отметил Мас.

"Диалог только ради диалога - лишь полдела"

Политик признал, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой он состоит, ведутся дискуссии на тему отношений с Москвой. "И я рад, что на эту тему также идут общественно-политические дебаты. Я считаю их крайне необходимыми в таком основополагающем вопросе", - продолжил Мас.

По его мнению, участники этих дискуссий "в конечном итоге хотят одного и того же" - диалога. "Мы всегда говорили, что должны поддерживать отношения с Россией для разрешения больших международных конфликтов", - пояснил министр. Вместе с тем он отметил, что "диалог только ради диалога - это лишь полдела". "Я хочу результатов", - заявил Мас, подчеркнув, что для этого надо "назвать своими именами также и спорные обстоятельства - иначе мы не продвинемся дальше".

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    Автор: Ксения Сафронова


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