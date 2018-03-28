 Глава МИД ФРГ призвал предоставить Германии место в Совбезе ООН | Новости из Германии о Германии | DW | 29.03.2018
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Германия

Глава МИД ФРГ призвал предоставить Германии место в Совбезе ООН

На место непостоянного члена в Совбезе претендуют, помимо Германии, Бельгия и Израиль. Генассамблея ООН должна будет выбрать две страны.

Хайко Мас в ООН

Хайко Мас в ООН

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал предоставить ФРГ место в Совете Безопасности ООН в 2019 и 2020 годах. Берлин готов взять на себя больше ответственности, заверил Мас в среду, 28 марта, выступая в ООН в Нью-Йорке.

"Мы живем в такое время, когда в мире много конфликтов. Мы живем в такое время, когда мы в ООН больше, а не меньше, как полагают некоторые", - подчеркнул немецкий политик.

Контекст

Министры иностранных дел Германии и Украины назвали ситуацию в Донбассе напряженной и высказались за введение миротворческой миссии ООН в регион еще до выборов в России. (04.01.2018)

Германия не присоединилась к альянсу стран, выступающих за отказ от использования угля для выработки электроэнергии. ФРГ сдает свои лидерские позиции в вопросах защиты климата, считает Йенс Турау. (18.11.2017)

Он напомнил, что Германия является вторым по величине донором ООН и второй страной по числу миротворцев. В 2017 году страна внесла в бюджет ООН около 3,4 млрд евро, в миссиях организации задействованы 1300 германских миротворцев.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция), а также десяти непостоянных членов. Каждый год Генассамблея ООН избирает пять непостоянных членов на двухлетний срок по географическому принципу.

Пять мест выделено для государств Азии и Африки, одно - для стран Восточной Европы, два -  для государств Латинской Америки и Карибского бассейна и еще два - для стран Западной Европы и других. В этом году заявки в последней категории наряду с Германией также подали Бельгия и Израиль. Выборы пройдут 8 июня.

Германия традиционно подает заявку каждые восемь лет, она была членом Совбезав 1977-1978, 1987-1988, 1995-1996, 2003-2004 и 2011-2012 годах.

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    Автор: Никита Баталов


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Ссылки в интернете

Сайт ООН

Аудио- и видеофайлы по теме

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Протесты перед началом конференции ООН по климату в Бонне  

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