Глава МИД ФРГ призвал предоставить Германии место в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал предоставить ФРГ место в Совете Безопасности ООН в 2019 и 2020 годах. Берлин готов взять на себя больше ответственности, заверил Мас в среду, 28 марта, выступая в ООН в Нью-Йорке.

"Мы живем в такое время, когда в мире много конфликтов. Мы живем в такое время, когда мы в ООН больше, а не меньше, как полагают некоторые", - подчеркнул немецкий политик.

Он напомнил, что Германия является вторым по величине донором ООН и второй страной по числу миротворцев. В 2017 году страна внесла в бюджет ООН около 3,4 млрд евро, в миссиях организации задействованы 1300 германских миротворцев.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция), а также десяти непостоянных членов. Каждый год Генассамблея ООН избирает пять непостоянных членов на двухлетний срок по географическому принципу.

Пять мест выделено для государств Азии и Африки, одно - для стран Восточной Европы, два - для государств Латинской Америки и Карибского бассейна и еще два - для стран Западной Европы и других. В этом году заявки в последней категории наряду с Германией также подали Бельгия и Израиль. Выборы пройдут 8 июня.

Германия традиционно подает заявку каждые восемь лет, она была членом Совбезав 1977-1978, 1987-1988, 1995-1996, 2003-2004 и 2011-2012 годах.

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