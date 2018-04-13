 Глава МИД ФРГ призвал Запад усилить давление на Россию из-за Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Глава МИД ФРГ призвал Запад усилить давление на Россию из-за Сирии

Химическая атака в сирийской Думе не должна остаться без последствий, отметил глава германского МИД Хайко Мас. По его мнению, Россия должна изменить свое отношение к сирийскому конфликту.

Хайко Мас в Брюсселе

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Запад усилить давление на Россию из-за ее роли в гражданской войне в Сирии. "Мы должны заставить Россию изменить свое отношение к сирийскому конфликту", - отметил Мас в пятницу, 13 апреля, после переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Министр также отметил, что химическая атака в сирийской Думе "не должна остаться без последствий". Мас поддержал планы Вашингтона, Лондона и Парижа по совместному ответу Сирии, а также похвалил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона привлечь к уголовной ответственности тех, кто применил химическое оружие.

Контекст

По мнению консультанта ОЗХО, немецкого химика Ральфа Траппа результатов расследования предположительной химической атаки в сирийской Думе придется ждать несколько недель. (13.04.2018)

Берлин поддерживает действия своих союзников в отношении Сирии, однако не будет участвовать в возможной военной акции против режима Асада, заявила канцлер ФРГ. (12.04.2018)

Германия поддерживает союзников, но участвовать в ударе по Сирии не будет

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу также призвал усилить давление на Россию как важнейшего союзника Сирии. Зайберт отметил, что Германия поддерживает США, Великобританию и Францию в отношении к сирийскому режиму. По его словам, каждая из стран вносит свой вклад, однако цель одна - добиться того, чтобы химическое оружие не применялось.

Впрочем, ранее Ангела Меркель заявила, что Германия не будет участвовать в возможном военном ударе по Сирии. Она также раскритиковала Россию, из-за которой Совет безопасности ООН не смог принять резолюцию по совместному расследованию происхождения химических веществ в Сирии.

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    Автор: Павел Лось


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