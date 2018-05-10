 Глава МИД ФРГ пригласил коллег из ″нормандской четверки″ в Берлин | Новости из Германии об Украине | DW | 10.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Глава МИД ФРГ пригласил коллег из "нормандской четверки" в Берлин

Хайко Мас планирует новую встречу "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе. Россия согласится участвовать в такой встрече, если они будет "наполнена конкретным содержанием".

Хайко Мас и Сергей Лавров в Москве

Хайко Мас и Сергей Лавров в Москве

Германия планирует организовать новую встречу "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по мирному урегулированию на востоке Украины. "Мы хотим придать новую динамику минскому процессу", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг, 10 мая. Мас сообщил, что он пригласит коллег из стран "нормандской четверки" в Берлин, отметив, однако, что дата проведения такой встречи пока не согласована.

Контекст

30 апреля антитеррористическая операция в Донбассе превращается в Операцию объединенных сил. Журналист Сергей Руденко о том, что это означает для Украины. (30.04.2018)

Украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук рассказал Жанне Немцовой о переговорах с Путиным по Донбассу и о том, почему он не считает Россию стороной конфликта. (18.04.2018)

Мас вновь призвал стороны конфликта в Донбассе к отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения и к соблюдению хрупкого прекращения огня. Германский министр выразил мнение, что достижению прогресса в деле урегулирования конфликта могла бы содействовать миссия ООН. Запад и Россия, однако, пока не могут согласовать рамочные условия для такой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность принять участие во встрече "нормандской четверки" в Берлине при условии "наполнения этой встречи конкретным содержанием". "Наш коллега (Хайко Мас. - Ред.) упомянул предложение собраться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. Мы готовы такое предложение рассматривать. Сегодня даже обсуждали конкретное наполнение такой возможной встречи", - сообщил российский министр.

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:54

Зачем глава МИД Германии приехал в Москву на самом деле - DW Новости (10.05.2018)

 

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем глава МИД Германии приехал в Москву на самом деле - DW Новости (10.05.2018)  

"Симики": гуманитарное оружие армии Украины против агрессии России  

Война в Донбассе: почему пенсии выдают после идентификации личности  

Также по теме

Merkel Poroschenko Putin 2014

"Нормандский формат" минус Путин: что обсудят Порошенко, Меркель и Макрон 10.05.2018

Лидеры Украины, ФРГ и Франции должны встретиться 10 мая в немецком Ахене. Президента России там, однако, не будет. Чего ожидать от этой встречи?

EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel & Emmanuel Macron

Меркель и Макрон оценят в Брюсселе ход минского процесса 14.12.2017

Канцлер ФРГ и президент Франции вечером 14 декабря примут на полях саммита ЕС решение, рекомендовать ли Евросоюзу продление санкций против Москвы, введенных за Крым и Донбасс.

Treffen zu Beratungen über Ukraine-Konflikt in Berlin

От "Малороссии" до "формулы Макрона": что обсудят лидеры "нормандской четверки" 23.07.2017

Лидеры Германии, Франции, Украины и России обсудят по телефону ситуацию в Донбассе. Хотя минские соглашения не выполняются, ситуация на дипломатическом уровне быстро меняется.

Самые читаемые

Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против РФ  

"Нормандский формат" минус Путин: что обсудят Порошенко, Меркель и Макрон  

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно