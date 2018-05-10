Глава МИД ФРГ пригласил коллег из "нормандской четверки" в Берлин

Германия планирует организовать новую встречу "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция) по мирному урегулированию на востоке Украины. "Мы хотим придать новую динамику минскому процессу", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг, 10 мая. Мас сообщил, что он пригласит коллег из стран "нормандской четверки" в Берлин, отметив, однако, что дата проведения такой встречи пока не согласована.

Мас вновь призвал стороны конфликта в Донбассе к отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения и к соблюдению хрупкого прекращения огня. Германский министр выразил мнение, что достижению прогресса в деле урегулирования конфликта могла бы содействовать миссия ООН. Запад и Россия, однако, пока не могут согласовать рамочные условия для такой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность принять участие во встрече "нормандской четверки" в Берлине при условии "наполнения этой встречи конкретным содержанием". "Наш коллега (Хайко Мас. - Ред.) упомянул предложение собраться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. Мы готовы такое предложение рассматривать. Сегодня даже обсуждали конкретное наполнение такой возможной встречи", - сообщил российский министр.

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