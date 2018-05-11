 Глава МИД ФРГ пессимистично оценил шансы немецких фирм на продолжение бизнеса в Иране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.05.2018
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Мир

Глава МИД ФРГ пессимистично оценил шансы немецких фирм на продолжение бизнеса в Иране

Германия не сможет защитить немецкие компании от американских санкций против Ирана, заявил глава МИД ФРГ. США намерены закрыть доступ на свой рынок всем, кто будет торговать с Тегераном.

Глава МИД Германии Хайко Мас

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пессимистично оценил шансы немецких компаний на продолжение бизнеса в Иране после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном. Об этом Мас заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 13 мая.

"Я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями", - сказал Мас. По его словам, в настоящий момент на переговорах европейских стран - участников так называемой ядерной сделки речь идет о том, возможна ли в принципе дальнейшая торговля с Ираном.

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США введут санкции против зарубежных компаний за бизнес с Ираном

США намерены моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса. В противном случае им будет закрыт доступ на рынок США.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения во вторник, 8 мая. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки своим обещаниям, продолжает разрабатывать ядерное оружие. Европейские страны, в том числе Франция, Германия и Великобритания резко раскритиковали решение США.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией - в 2015 году, в период президентства Барака Обамы. Остальные, кроме США, участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций.

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  • Федерика Могерини

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  • Дональд Трамп

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    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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