 Глава МИД ФРГ ″открыт к диалогу″ в отношениях с Россией | Новости из Германии о Германии | DW | 31.03.2018
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Германия

Глава МИД ФРГ "открыт к диалогу" в отношениях с Россией

Хайко Мас видит в России "партнера в решении региональных конфликтов". Однако действия Евросоюза в ответ на отравление Скрипаля министр назвал верными.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (фото из архива)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (фото из архива)

Германия рассчитывает на постепенное возвращение доверия в отношениях с Россией, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 1 апреля, в интервью газете Bild am Sonntag. РФ может выступать в качестве партнера "для решения региональных конфликтов", полагает министр.

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Мас также считает Россию "важным элементом поддержки многонационального порядка". Таким образом, Берлин "открыт к диалогу" с Москвой, отметил министр.

Действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет глава МИД ФРГ назвал верными. В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул он. Выражение солидарности с Великобританией по делу Скрипаля является сигналом единства, считает министр.

Масштабные высылки дипсотрудников

Ранее десятки западных стран объявили о высылке около 150 российских дипломатов на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания возложила ответственность за это преступление на Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. Москва настаивает на своей невиновности и пообещала ввести зеркальные санкции.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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