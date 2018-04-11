 Глава МИД ФРГ Мас осудил предполагаемую химатаку в Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 11.04.2018
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Германия

Глава МИД ФРГ Мас осудил предполагаемую химатаку в Сирии

Глава МИД ФРГ настаивает на решительных мерах в связи с возможным применением в Сирии химического оружия. Хайко Мас назвал неприемлемой ситуацию, когда подобные инциденты повторяются, но никого не привлекают к ответу.

Хайко Мас

Хайко Мас

В конфликте вокруг предполагаемой химической атаки в Сирии министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) потребовал решительных мер международного сообщества. "То, что подобные газовые атаки происходят и повторяются, но никто не привлекается к ответу, - это неприемлемая ситуация", - заявил он в среду, 11 апреля, во время встречи со своей шведской коллегой Маргот Валльстрём.

Контекст

Обсуждение в Совбезе ООН предполагаемой химатаки в Сирии и новые санкции США показали, что Запад заговорил с РФ по-новому. В Кремле к этому, похоже, были не готовы, считает Константин Эггерт. (10.04.2018)

По данным ВОЗ, в результате атаки в сирийском городе Дума погибли более 70 человек, 43 из них скончались в результате воздействия высокотоксичных химикатов. (11.04.2018)

По словам Маса, Россия должна использовать свое влияние на режим в Дамаске, чтобы сирийские власти отдали все свое химическое оружие. "Сирия уже давно обязалась сделать это, но так и не выполнила обещания", - указал глава МИД ФРГ, подчеркнув, что следует сохранять давление на Москву.

До сих пор Россия препятствовала на международном уровне проведению расследования и определению ответственных, отметил Хайко Мас. По его словам, Берлин считает такую позицию "неконструктивной и неудовлетворительной": "Так не должно продолжаться".

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По последним данным, погибли не менее 42, в больницы обратились более 500 человек. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 апреля заявила о наличии явных признаков применения химического оружия в сирийском городе Дума. 

График: жертвы войны в Сирии

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    Автор: Павел Лось


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