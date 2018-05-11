 Глава МИД ФРГ заверил в приверженности ЕС сделке с Ираном | Новости из Германии о Германии | DW | 15.05.2018
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Германия

Глава МИД ФРГ заверил в приверженности ЕС сделке с Ираном

Пока Иран придерживается ядерного соглашения, Европа тоже будет это делать, независимо от решения США, заявил Хайко Мас. 15 мая главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании встретятся с коллегой из Ирана.

Хайко Мас

Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) подтвердил приверженность Евросоюза ядерному соглашению с Ираном. "Наше послание: до тех пор, пока Иран придерживается соглашения, Европа тоже будет это делать, вне зависимости от решения США", - заявил Мас в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном во вторник, 15 мая.

Глава МИД ФРГ отметил, что будет искать диалога и с другими подписантами соглашения - Китаем и Россией. "Ясно, что в ближайшие недели нас ждут непростые переговоры. Но пока у нас есть шансы сохранить этот важный кирпичик международного миропорядка разоружения, мы не можем не испробовать все способы", - подчеркнул Хайко Мас.

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Заявление Маса было сделано накануне предстоящей 15 мая в Брюсселе встречи глав МИД Ирана, Германии, Франции, Великобритании, а также верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини. Они обсудят возможность сохранения ядерной сделки после выхода Вашингтона из соглашения.

Тегеран требует гарантий сохранения сделки

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

Остальные подписанты сделки намерены сохранить договоренности в силе. В то же время в иранском МИД заявили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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