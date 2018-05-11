 Глава МИД Франции назвал заявления Кадырова ″уроками диктатора″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.05.2018
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Европа

Глава МИД Франции назвал заявления Кадырова "уроками диктатора"

Жан-Ив Ле Дриан осудил слова главы Чечни об ответственности французских властей за действия парижского террориста Хамзата Азимова. Парижу не нужны "уроки от диктатора", подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Жан-Ив Ле Дриан

Жан-Ив Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил "недопустимые" высказывания чеченского лидера Рамзана Кадырова о выходце из Чечни, напавшем с ножом на прохожих в центре Парижа. С таким заявлением Ле Дриан выступил во время своего визита в Лондон в понедельник, 14 мая.

"Мы не нуждаемся в уроках от диктатора, не уважающего принцип верховенства права в собственной стране, которому также очень хорошо известно, что тысячи чеченцев воюют на стороне "Исламского государства", - подчеркнул глава МИД Франции.

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Днем ранее Рамзан Кадыров заявил, что "вся ответственность за то, что Хамзат Азимов (парижский террорист. - Ред.) встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции". "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Теракт в Париже

Нападение на прохожих, при котором погиб один человек и еще четверо получили ранения, произошло вечером 12 мая на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской оперы. По данным прокуратуры, во время атаки 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов кричал "Аллах акбар", он был застрелен полицейским на месте происшествия. Террористическая группировка ИГ заявила, что нападение в столице Франции совершил якобы один из ее "солдат". Азимов в детстве переехал во Францию и в 2010 году вместе со своей матерью получил гражданство этой страны.

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    Автор: Александра Елкина


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