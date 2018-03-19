Глава МИД Украины призвал ЕС ввести санкции в отношении Шрёдера | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2018

В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул глава украинского МИДа.

Вопросом о том, каким образом Герхарду Шрёдеру до сих пор удавалось избежать санкций, задается и редакция издания The Wall Street Journal. Депутат Европарламента Эльмар Брок (Elmar Brok) согласен с обвинениями, направленными против политика. "То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина - это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - подчеркнул Брок.

После того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал главой комитета акционеров Nord Stream. Позднее политик возглавил и совет компании Nord Stream-2, а также совет директоров "Роснефти".

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