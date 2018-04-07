Глава МИД Украины назвал условия встречи в "нормандском формате"

Украина готова к встрече министров иностранных дел стран "нормандской четверки", если в повестку будет включены вопросы безопасности, освобождения пленных и размещения миротворцев на территории Донбасса, находящейся под контролем пророссийских сепаратистов. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, 6 апреля.

"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию, - отметил Климкин. - Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи" - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве сообщила о том, что в мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев в Донбассе. Предыдущая встреча глав МИД "нормандской четверки" состоялась в Минске 29 ноября 2016 года.

Климкин тогда заявил, что "четверка" не достигла прогресса в согласовании "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей из-за позиции России. 24 марта 2017 года встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.

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