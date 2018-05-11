Глава МИД Ирана проведет переговоры в Москве и Брюсселе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в начале следующей недели нанесет визит в Россию. Как стало известно в пятницу, 11 мая, в понедельник он проведет переговоры в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское агентство Tasnim, в воскресенье Зариф посетит Китай, а во вторник - Брюссель.

Во время переговоров Зариф будет обсуждать судьбу иранской ядерной сделки. Россия является одним из государств-участников соглашения 2015 года с Тегераном. Ранее Сергей Лавров заявлял, что, несмотря на выход Вашингтона из сделки, РФ намерена сохранить договор. Прочие страны-участники, Германия, Франция, Великобритания и Китай, также настроены не ликвидировать соглашение.

При этом, несмотря на выходу США из соглашения, американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы инспекции ядерных объектов Ирана продолжались. "Мы должны быть в состоянии посетить какой-либо объект и проверить его. Мы должны иметь возможность зайти на их (иранские. - Ред.) военные базы, чтобы проверить, обманывают нас или нет", - сказал Трамп. Белый дом требует, чтобы существующий режим проверок, каким бы несовершенным он ни был, продолжался под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Мы ожидаем, что Иран продолжит реализацию Дополнительного протокола и будет сотрудничать с МАГАТЭ независимо от того, останется ли в силе сама сделка", - сказал один из высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

Смотрите также:

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Чья кнопка больше "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Борьба причесок Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Атомная казуистика Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Когда встречаются два безумца... "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов "Просто кто-то слишком много наговорил" Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Прыжки "бомбочкой" Интересно, когда они заметят, что в бассейне нет воды?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Ничего, кроме пустого звука Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Президент-граната "Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Выход найден! Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход". Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская

