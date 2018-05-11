 Глава МИД Германии напомнил об ответственности ФРГ в борьбе с антисемитизмом | Новости из Германии о Германии | DW | 13.05.2018
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Германия

Глава МИД Германии напомнил об ответственности ФРГ в борьбе с антисемитизмом

14 мая в Израиле празднуют 70-летнюю годовщину провозглашения государства. Министр иностранных дел ФРГ заявил, что вклад в безопасность Израиля является частью идентичности Германии.

Хайко Мас на приеме в израильском посольстве в Берлине по случаю 70-летия независимости Израиля, апрель 2018 года

Хайко Мас на приеме в израилськом посольстве в Берлине по случаю 70-летия независимости Израиля, апрель 2018 года

По случаю 70-летней годовщины провозглашения государства Израиль министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) напомнил об особой ответственности ФРГ в борьбе против нацизма и антисемитизма. "Вклад в безопасность Израиля и борьба против антисемитизма должны оставаться частью идентичности нашей страны", - написал Мас в гостевом комментарии для газеты Bild, текст которого опубликовали немецкие информагентства в воскресенье, 13 мая.

Контекст

Провозглашение государства Израиль 70 лет назад напрямую связано с Германией и Холокостом. Поэтому отношения между Израилем и ФРГ считаются "особыми" - хотя это не так, пишет Михаэль Вольфзон. (18.04.2018)

Тысячи французов вышли на марш протеста после зверского убийства 85-летней Мирей Кнолль, пережившей Холокост. Участники акции требуют положить конец всплеску антисемитизма, захлестнувшему страну. (30.03.2018)

"Сегодня мы должны занять однозначную позицию против любого проявления антисемитизма. Наша ответственность за защиту жизней евреев не закончится никогда", - отметил глава германской дипломатии. За то обстоятельство, что через 73 года после Холокоста Германию и Израиль связывает настоящая дружба, Берлину следует быть "бесконечно благодарным".

Вместе с тем министр считает "постыдным" для Германии, что находящиеся на ее территории еврейские школы и другие учреждения до сих пор нуждаются в полицейской охране, "присуждаются премии за антисемитские провокации, и дети в наших школах сталкиваются с анисемитсткими угрозами".

Праздничные мероприятия начались 18 апреля

Еврейское государство Израиль было создано 14 мая 1948 года, когда его основатель Давид Бен-Гурион зачитал в Тель-Авиве декларацию о независимости. Израиль, однако, отмечает это событие по еврейскому календарю, поэтому праздничные мероприятия начались уже 18 апреля.

В канун 70-летнего юбилея Израиля палестинцы с середины марта проводят массовые протесты, которые должны продлиться до 15 мая. В результате столкновений демонстрантов с израильскими солдатами уже имеются многочисленные жертвы и пострадавшие.

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

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  • Вид на Иерусалим сверху

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


Смотреть видео 03:01

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