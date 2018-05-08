 Глава МИД Германии Мас прибудет 10 мая с первым визитом в Россию | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2018
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Германия

Глава МИД Германии Мас прибудет 10 мая с первым визитом в Россию

Новый глава германского внешнеполитического ведомства среди прочих встретится с Сергеем Лавровым.

Хайко Мас

Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) посетит 10 мая Москву с первым визитом после назначения на этот пост в середине марта. Наряду с другими встречами глава германского МИДа проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщило внешнеполитическое ведомство в Берлине во вторник, 8 мая.

Контекст

Среди прочего на повестке переговоров находится ситуация в Сирии и на востоке Украины, а также германо-российские отношения, указывается далее в заявлении.

Хайко Мас вошел в четвертый кабинет Ангелы Меркель (Angela Merkel) после выборов в сентябре 2017 года и 14 марта вступил в должность министра иностранных дел ФРГ. В предыдущем правительстве он был министром юстиции и защиты прав потребителей. Первую поездку на посту главы МИД  он совершил 15 марта в Париж, на следующий день он посетил Варшаву.

 

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    Автор: Александра Елкина


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