Глава МИД Германии выступил против возврата к G8 с Россией

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил против возврата к формату G8 с участием России. Об этом он заявил во время саммита министров иностранных дел стран "большой семерки" в Торонто в воскресенье, 22 апреля.

"Возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. В этом вопросе ничего не поменялось, на данный момент это не является темой для дискуссии", - отметил Мас. Выполнение условий для возвращения к G8 лежит исключительно на самой России, добавил Мас.

МИД Германии за диалог с Россией

Глава МИД Германии также призвал Россию к конструктивному сотрудничеству в решении сирийского конфликта. "Германия хочет выстроить диалог с Россией, поскольку этот конфликт не решить без ее участия. Однако Россия должна сделать конструктивные предложения", - отметил Мас.

Ранее несколько оппозиционных немецких политиков высказались за приглашение Владимира Путина на предстоящий саммит G7, который пройдет в Канаде в июне, в качестве гостя в формате G7+1. Среди них - глава фракции "Левых" в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и замглавы фракции "Свободной демократической партии" (СвДП) Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff).

В "большую семерку" входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. Эти страны вышли из формата G8 с Россией после аннексии Крыма в 2014 году.

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