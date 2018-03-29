Глава МИД Австрии обосновала позицию в отношении России

Решение Австрии не высылать российских дипломатов не имеет ничего общего с опасениями Вены по поводу возможных ответных действий со стороны Москвы. Об этом заявила в четверг, 29 марта, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Для обдуманных действий министерства иностранных дел, проведенных в согласовании с федеральным канцлером, это никогда не имело значения, подчеркнула она.

Это решение отражает скорее принципиальную позицию Австрии "очень экономно" использовать высылку дипломатов как инструмент воздействия, указала Кнайсль. По ее убеждению, как раз в условиях обострения конфликта, необходимо оставить открытыми каналы для контактов. Пример США и Ирана, в 1980 году разорвавшх все дипломатические контакты, показывает, что от подобных действий никто не выигрывает.

Вена не поддалась давлению Лондона

Министр иностранных дел рассказала о том, что посол Великобритании неделю назад, перед саммитом ЕС, пытался оказать давление на австрийские власти для того, чтобы они "приняли конкретные меры" в отношении России. В субботу была предпринята еще одна попытка оказать давление, указала она, однако безуспешно. В понедельник 26 марта Карин Кнайсль и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сообщили, что Вена на национальном уровне не будет предпринимать никаких шагов в отношении Москвы.

Кнайсль обосновала позицию Австрии, отличающуюся от действий большинства стран ЕС, тем, что Вена является местом расположения многих международных организаций, в том числе ОБСЕ. "Нашей традицией является объединять людей, особенно в сложных ситуациях", - заявила она в интервью ВВС. Канцлер напомнила, что в один из самых опасных периодов холодной войны в 1961году именно в Вене состоялась встреча лидеров США и СССР Джона Кеннеди и Никиты Хрущева.

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