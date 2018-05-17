Глава МВД ФРГ призвал к скорейшему созданию новых центров для беженцев

В новых центрах будут первоначально размещать всех мигрантов, прибывающих в ФРГ с целью получения убежища. По коммунам впоследствии будут распределять лишь тех, кто получил или получит статус беженца.
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал к скорейшему созданию запланированных новых центров по первичному размещению мигрантов, прибывающих в Германию с целью получения убежища. Это позволит ускорить процесс рассмотрения ходатайств об убежище и гарантировать законность процесса, заявил он в ходе дебетов в бундестаге по бюджету МВД в четверг, 17 мая.
Зеехофер напомнил, что все детали, касающиеся создания таких приемных центров, закреплены в коалиционном соглашении, поэтому важно, чтобы это соглашение было выполнено. По словам министра, в новых центрах беженцы будут размещаться "не в больших лагерях, а в обозримых помещениях", что является "большим прогрессом для Германии".
Генеральный план
В приемных центрах будут устанавливать личность и возраст мигрантов, включая несовершеннолетних без сопровождения. Максимальный срок пребывания в таких центрах будет ограничен для семей шестью месяцами, а для всех остальных - полутора годами.
Мигрантов будут впоследствии распределять по различным коммунам ФРГ лишь при том условии, что у них есть шансы на получение убежища. В противном случае они будут подлежать незамедлительной высылке из страны.
Зеехофер обещал, что в конце мая - начале июня он представит генеральный план, касающийся распределения, ограничения численности и порядка высылки мигрантов. Первые пилотные приемные центры для беженцев должны быть запущены не позднее начала сентября 2018 года.
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