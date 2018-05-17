 Глава МВД ФРГ призвал к скорейшему созданию новых центров для беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2018
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Германия

Глава МВД ФРГ призвал к скорейшему созданию новых центров для беженцев

В новых центрах будут первоначально размещать всех мигрантов, прибывающих в ФРГ с целью получения убежища. По коммунам впоследствии будут распределять лишь тех, кто получил или получит статус беженца.

Мигранты в Германии

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал к скорейшему созданию запланированных новых центров по первичному размещению мигрантов, прибывающих в Германию с целью получения убежища. Это позволит ускорить процесс рассмотрения ходатайств об убежище и гарантировать законность процесса, заявил он в ходе дебетов в бундестаге по бюджету МВД в четверг, 17 мая.

Контекст

Ножевые атаки и жестокие драки между беженцами и местными жителями стали заурядным явлением в городе Котбус в восточной части Германии. Что привело к столь напряженной ситуации - в репортаже DW. (28.01.2018)

Нередко мигранты исчезают из пунктов распределения, даже не зарегистрировавшись и не оставив о себе никакой информации. Причины, побуждающие их к уходу, неизвестны. Власти обеспокоены этой тенденцией. (05.11.2015)

Зеехофер напомнил, что все детали, касающиеся создания таких приемных центров, закреплены в коалиционном соглашении, поэтому важно, чтобы это соглашение было выполнено. По словам министра, в новых центрах беженцы будут размещаться "не в больших лагерях, а в обозримых помещениях", что является "большим прогрессом для Германии".

Генеральный план

В приемных центрах будут устанавливать личность и возраст мигрантов, включая несовершеннолетних без сопровождения. Максимальный срок пребывания в таких центрах будет ограничен для семей шестью месяцами, а для всех остальных - полутора годами.

Мигрантов будут впоследствии распределять по различным коммунам ФРГ лишь при том условии, что у них есть шансы на получение убежища. В противном случае они будут подлежать незамедлительной высылке из страны.

Зеехофер обещал, что в конце мая - начале июня он представит генеральный план, касающийся распределения, ограничения численности и порядка высылки мигрантов. Первые пилотные приемные центры для беженцев должны быть запущены не позднее начала сентября 2018 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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