Глава МВД ФРГ призвал к скорейшему созданию новых центров для беженцев

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал к скорейшему созданию запланированных новых центров по первичному размещению мигрантов, прибывающих в Германию с целью получения убежища. Это позволит ускорить процесс рассмотрения ходатайств об убежище и гарантировать законность процесса, заявил он в ходе дебетов в бундестаге по бюджету МВД в четверг, 17 мая.

Зеехофер напомнил, что все детали, касающиеся создания таких приемных центров, закреплены в коалиционном соглашении, поэтому важно, чтобы это соглашение было выполнено. По словам министра, в новых центрах беженцы будут размещаться "не в больших лагерях, а в обозримых помещениях", что является "большим прогрессом для Германии".

Генеральный план

В приемных центрах будут устанавливать личность и возраст мигрантов, включая несовершеннолетних без сопровождения. Максимальный срок пребывания в таких центрах будет ограничен для семей шестью месяцами, а для всех остальных - полутора годами.

Мигрантов будут впоследствии распределять по различным коммунам ФРГ лишь при том условии, что у них есть шансы на получение убежища. В противном случае они будут подлежать незамедлительной высылке из страны.

Зеехофер обещал, что в конце мая - начале июня он представит генеральный план, касающийся распределения, ограничения численности и порядка высылки мигрантов. Первые пилотные приемные центры для беженцев должны быть запущены не позднее начала сентября 2018 года.

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