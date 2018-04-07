Глава МВД ФРГ предупредил о возможности новых нападений

После того, как в Мюнстере грузовик-фургон врезался в посетителей ресторана, глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил о возможности совершения новых атак в стране. "Ситуация с безопасностью в ФРГ до сих пор очень напряженная. Это означает, что новые нападения могут произойти в любой момент", - заявил Зеехофер в понедельник, 9 апреля, перед встречей руководства возглавляемой им партии Христианско-социальный союз в Мюнхене.

В результате происшествия в Мюнстере погибли сам нападавший и еще двое человек, жизнь еще троих находится под угрозой, сообщила представитель полиции Мюнстера. По ее словам, мотивы 48-летнего немца Йенса Р. (Jens R.), совершившего преступление, до сих пор не выяснены. При этом есть свидетельства того, что он руководствовался личными мотивами, - например, отправленные им электронные письма с "неявными намеками на суицидальные мысли". Вместе с тем отсутствуют какие-либо указания на то, что Йенс Р. хотел причинить вред другим людям, продолжила представитель полиции.

Без разрешения на оружие и в поле зрения полиции

Глава МДВ земли Северный Рейн - Вестфалия, где расположен Мюнстер, Херберт Ройль (Herbert Reul) в интервью медиакомпании WDR5 сообщил, что также неясно, откуда преступник взял оружие, из которого он застрелился после нападения. По словам Ройля, у Йенса Р. не было соответствующего разрешения. "Складывается очень четкое впечатление, что речь идет о психически неуравновешенном и больном человеке, который, по всей очевидности, уже давно размышлял о том, чтобы совершить самоубийство", - заявил Ройль.

Накануне стало известно, что Йенс Р. ранее попадал в поле зрения полиции в связи с мелкими правонарушениями. Так, в 2015 и 2016 в Мюнстере и Арнсберге были заведены три дела - в связи с угрозами, повреждением имущества, бегством с места ДТП и мошенничеством. Производство по ним было позднее прекращено.

Дискуссиия о заграждениях

Нападение в Мюнстере вызвало дискусиию об установке на улицах Германии большего числа бетонных заграждений. Так, Зеехофер в интервью газете Bild предположил, что с их помощью можно было бы избежать жертв и пострадавших в Мюнстере. Идею об установке новых заграждений поддержал эксперт Христианско-демократического союза Филипп Амтхор (Philipp Amthor). В то же время представитель ХСС (Volker Ullrich) скептически заявил, что невозможно заблокировать все возможные подъезды.

В центре Мюнстера днем 7 апреля грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном, расположенном на одной из улиц Старого города. Пострадали в общей сложности около 20 человек, погибли трое - 51-летняя женщина, 65-летний мужчина и сам Йенс Р.

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