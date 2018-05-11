Глава Каталонии избран, кризис не преодолен

С избранием в понедельник, 14 мая, на пост главы Каталонии Жоакима Торры этот регион на северо-востоке Испании, в соответствии с законом, вновь обретает автономный статус. Кризис возник в конце 2017 года. 27 октября региональный парламент в Барселоне принял декларацию независимости от Испании. На следующий день автономия была заменена на прямое правление из Мадрида. Одновременно были отстранены от должности авторы сепаратистской инициативы: глава Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники. Им было предъявлено обвинение в организации мятежа.

Сторонник независимости Каталонии

По закону возможность восстановить автономию появилась после региональных выборов 21 декабря. Однако, предыдущие три кандидата, включая Пучдемона, выдвинутые один из другим победившим на выборах блоком сторонников независимости, не смогли приступить к должности, поскольку либо находятся под следствием, либо, как Пучдемон, в бегах.

Но и с избранием премьер-министра кризис в отношениях между противниками и сторонниками единства с Испанией в самой Каталонии, а также между сепаратистами и центром вряд ли можно считать преодоленным. Ведь новый глава Каталонии, избранный с минимальным преимуществом в один голос, обещает продолжить дело Пучдемона - добиться независимости.

Беспартийный интеллектуал Торра

"Сторонники каталонской независимости по-прежнему считают своим лидером Пучдемона", - подчеркнул в разговоре с корреспондентом DW Жорди Сабатер, представитель сепаратистского альянса "Вместе за Каталонию". И это несмотря на то, что этот политик скрывался с ноября сначала в Бельгии, а затем, во время поездки по ряду европейских стран, был задержан в Германии, где сейчас решается вопрос об его экстрадиции на родину.

Карлес Пучдемон во время встречи со своими сторонниками в Берлине в апреле 2018 года

Что же касается Торра, то он в ходе инаугурационной речи в каталонском парламенте назвал Пучдемона "подлинным и единственным президентом Каталонии", а себя - "временным". "Торра мало известен как политик и избран лишь благодаря настоянию Пучдемона", - пояснил Сабатер.

По его словам, новый каталонский лидер относится к "интеллектуальной элите сторонников независимости". Одно время Торра возглавлял издательство "Против ветра", публиковавшее материалы в поддержку каталонской государственности, в том числе и свои собственные, сотрудничал с различными организациями - государственными и общественными, занимавшимися популяризацией каталонской культуры, истории и языка. В декабре 2017 года, будучи беспартийным, Торра избирается в парламент автономии - от коалиции "Вместе за Каталонию".

"Ставленник беглого Пучдемона"

На то, что Торра практически не известен как политик, указывает и профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья. В беседе с DW он отметил, что Торра знают разве что по его "публикациям ксенофобского характера" в соцсетях.

Сепаратисты празднуют успех на выборах в парламент Каталонии в декабре 2017 года

В них испанцы именуются "грабителями", "сумасшедшими, нуждающимися в психиатре" и так далее. Профессор относит нового руководителя Каталонии к "наиболее радикальному крылу сепаратистов". Гарсия Вилья утверждает: "Торра - не просто ставленник беглого лидера, он - исполнитель его воли". "Наивно полагать, - отметил профессор, - что Пучдемон, известный своими неуемными амбициями, действительно отказался от притязаний на власть, выдвинув вместо себя полноценную замену". Торра, "не имеющий собственного лица в политике", назначен лишь для того, чтобы Пучдемон мог "его устами диктовать каталонцам свою волю и по-прежнему конфликтовать с властями Испании".

Курс на конфронтацию

В сложившейся ситуации "на решение каталонского кризиса рассчитывать не приходится", считает политолог. Он напомнил, что в инаугурационной речи Торра обещал продолжить курс Пучдемона на создание "суверенной каталонской республики".

Он намерен подготовить конституцию Каталонии, а также восстановить все структуры, созданные его предшественником и ликвидированные Мадридом. Это - налоговое ведомство и зарубежные представительства Каталонии. Кроме того, Торра пригрозил взыскать с Мадрида, прибегнув к международному суду, компенсацию за ущерб, якобы нанесенный полугодовым прямым правлением.

Подобная позиция вызывает беспокойство в политических кругах Испании. Спикер соцпартии в Сенате страны Андер Хил заявил, что назначение Торра "не позволяет с оптимизмом смотреть в будущее Каталонии". Аналогичного мнения придерживается и лидер каталонской фракции центристской партии "Граждане" Инес Арримадас. По ее словам, от Торра "можно ждать лишь обострения кризиса". "Граждане" призвали центральное правительство пока не возвращать Каталонии ее автономные права. А газета Razon прямо называет нового лидера "марионеткой мятежника Пучдемона". Редакционные статьи других ведущих изданий - Mundo, Pais и ABC - делают схожие выводы.

Терпение Мадрида

Председатель правительства Испании, лидер либеральной Народной партии Мариано Рахой спокойно отреагировал на инаугурационную речь Торра. Выступая перед журналистами, он напомнил, что в Испании "каждый свободен думать и говорить, что считает нужным". О правлении Торра центральное правительство будет судить "не по словам, а по поступкам".

Одновременно Рахой предупредил, что "руководитель Каталонии обязан действовать в рамках испанского законодательства". Если же он нарушит, как его предшественник, испанскую конституцию, не допускающую раздела страны, на него "обрушится вся сила закона". А в Каталонии вновь может быть введено прямое правление из центра, заключил председатель правительства.

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