 Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2018
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Европа

Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС

Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, считает Антонио Таяни. Это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене, убежден глава Европарламента.

Антонио Таяни

Антонио Таяни

Председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза. Об этом он заявил в четверг, 3 мая, в интервью изданию Spiegel Online.

Контекст

Эмманюэль Макрон 19 апреля посетил с визитом Германию, чтобы достичь компромисса с Ангелой Меркель по реформированию ЕС. DW о том, какие спорные темы они обсуждали. (19.04.2018)

На встрече министров обороны стран ЕС в Братиславе речь идет об углублении кооперации в военной сфере. Некоторые европейские политики ратуют и за создание объединенных вооруженных сил. (26.09.2016)

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул Таяни. Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидирования научных исследований.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Интервью Таяни

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