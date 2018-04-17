 Германский омбудсмен требует прозрачности в деле Серебренникова | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2018
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Германия

Германский омбудсмен требует прозрачности в деле Серебренникова

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека не понимает логику обвинений в адрес режиссера Кирилла Серебренникова и считает его арест вредоносным для культурных отношений с Россией.

Немецкая актриса Франциска Петри выступила в поддержку Серебренникова на Берлинале, февраль 2018 года

Немецкая актриса Франциска Петри выступила в поддержку Серебренникова на Берлинале, февраль 2018 года

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) "сильно разочарована" продлением домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. "Нам нужно больше обмена с Россией, а не меньше. Господин Серебренников - одна из опор германо-российского культурного сотрудничества", - написала Кофлер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 19 апреля. Новое продление домашнего ареста или вынесение приговора оставит неизгладимый негативный отпечаток на этих отношениях, считает омбудсмен.

Контекст

Следствие попросило суд продлить домашний арест режиссеру. Решение будет принято 18 апреля. Известный российский юрист в интервью DW разъяснил, что может ждать Серебренникова в этой связи. (17.04.2018)

Режиссеру Кириллу Серебренникову на три месяца продлили домашний арест. DW - о том, как в России появилась эта мера пресечения и как часто она применяется. (16.01.2018)

То обстоятельство, что домашний арест на протяжении восьми месяцев постоянно продлевается и теперь останется в силе до 19 июля, не может соответствовать принципам правового государства, говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном на сайте МИД ФРГ. Кофлер призывает следствие и суд к прозрачности, отмечая, что до сих пор не может отследить логику обвинений.     

По просьбе следствия

Накануне Басманный суд Москвы оставил Серебренникова и директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум под домашним арестом до 19 июля. Домашний арест директора "Седьмой студии" Юрия Итина продлен до 24 мая, а бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский оставлен в СИЗО до 19 июня. Именно о таких сроках просило следствие.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". В момент задержания режиссера речь шла о сумме в 68 млн рублей, а в январе 2018 года Следственный комитет отчитался в завершении расследования дела и объявил, что сумма ущерба выросла до 133 млн рублей.

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    Скандал в Большом

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    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:49

Премьера "Нуреева" в Большом театре: слишком смело для России?

Контекст

Страсти по Нурееву

Блистательная, бурная, страстная жизнь гениального танцовщика началась с бегства из железных объятий Страны Советов. (16.03.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление омбудсмена на сайте МИД ФРГ

Аудио- и видеофайлы по теме

Премьера "Нуреева" в Большом театре: слишком смело для России?  

Почему в Trаnsparency International взялись за театр  

В Штутгарте покажут незаконченную постановку Серебренникова  

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