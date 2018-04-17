Германский омбудсмен требует прозрачности в деле Серебренникова

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) "сильно разочарована" продлением домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. "Нам нужно больше обмена с Россией, а не меньше. Господин Серебренников - одна из опор германо-российского культурного сотрудничества", - написала Кофлер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 19 апреля. Новое продление домашнего ареста или вынесение приговора оставит неизгладимый негативный отпечаток на этих отношениях, считает омбудсмен.

То обстоятельство, что домашний арест на протяжении восьми месяцев постоянно продлевается и теперь останется в силе до 19 июля, не может соответствовать принципам правового государства, говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном на сайте МИД ФРГ. Кофлер призывает следствие и суд к прозрачности, отмечая, что до сих пор не может отследить логику обвинений.

По просьбе следствия

Накануне Басманный суд Москвы оставил Серебренникова и директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум под домашним арестом до 19 июля. Домашний арест директора "Седьмой студии" Юрия Итина продлен до 24 мая, а бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский оставлен в СИЗО до 19 июня. Именно о таких сроках просило следствие.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Его и других сотрудников "Седьмой студии" обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". В момент задержания режиссера речь шла о сумме в 68 млн рублей, а в январе 2018 года Следственный комитет отчитался в завершении расследования дела и объявил, что сумма ущерба выросла до 133 млн рублей.

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Страсти по Нурееву Побег из СССР В 1961 году солист Кировского театра Рудольф Нуреев по окончанию гастролей в Париже попросил политического убежища и стал первым из советских артистов "невозвращенцем". Из Франции танцор уехал в Данию и оттуда в Лондон, где более 15 лет был звездой лондонского Королевского балета. На фото: принцесса греческая и датская Марина в 1961 году пришла посмотреть на сенсацию из-за "железного занавеса".

Страсти по Нурееву Премьер Ковент-Гардена Главные партии в спектаклях Королевского балета в Лондоне Нуреев танцевал с английской балериной Марго Фонтейн. Легендарный творческий союз продержался 17 лет. Нуреев говорил, что в танце они были "одна душа и одно тело". В последний раз они выступили вместе в 1988 году, когда Фотейн было 69, а Нурееву - 50. На фото: пара танцует "Лебединое озеро" в постановке Нуреева в Вене в 1964 году.

Страсти по Нурееву Солист и хореограф ведущих театров Запада В 1982 году Нуреев обменял свой нансеновский паспорт на австрийское гражданство и до 1988 года был танцором и хореографом балетной труппы Венской оперы.

Страсти по Нурееву Директор Парижского балета В 1983 году Нуреев возглавил знаменитый балет Парижской оперы. Он был одновременно премьером труппы и поставил для нее несколько спектаклей. Но Парижем и Веной деятельность Нуреева не ограничивалась. Он работал как одержимый и выступал по всему миру. Число выступлений доходило порой до 300 в год. На фото: Рудольф Нуреев и Наталия Макарова в балете "Лебединое озеро", Париж, 1973 г.

Страсти по Нурееву Экранная звезда Сценой профессиональная жизнь Рудольфа Нуреева не ограничивалась. Неистовый гений не только танцевал, ставил балеты и делал собственные редакции классических спектаклей. Он также много снимался в кино и на телевидении. В британском комедийном сериале "The Muppets" танцор ведет беседы с Маппетами и исполняет с Мисс Пигги знаменитое пародийное "плюс-де-де" из "Свиного озера".

Страсти по Нурееву Рудольф играет Рудольфа В псевдобиографическом фильме "Валентино" 1977 года, который снял британский режиссер Кен Рассел, Рудольф Нуриев сыграл Рудольфа Валентино, кумира и секс-символа эпохи немого кинематографа. Разыграл свою жизнь не хуже голливудской суперзвезды и неукротимый Рудик, которого называли Чингисханом балета, самым сексуальным танцовщиком XX века, первым геем планеты.

Страсти по Нурееву Бисексуальный и страстный Для фильма "На виду" ("Exposed") Нуреев научился играть на скрипке. Его партнершей в триллере была Настасья Кински. Позднее танцор Роберт Трейси, бывший одно время любовником, секретарем и компаньоном Нуреева, утверждал, что Рудольф одно время мечтал о сыне от этой актрисы. Самой большой любовью неистового татарина был обжигающе холодный датский танцовщик Эрик Брун.

Страсти по Нурееву Возвращение спустя 26 лет В 1987 году "невъездному" Рудольфу Нурееву, осужденному заочно за "государственную измену", впервые было позволено приехать на бывшую родину, чтобы проститься с умирающей матерью. Визу дали всего на 72 часа. На фото: Рудольф Нуреев у родительского дома в Уфе.

Страсти по Нурееву Последний визит В 1989 году задули "ветры перемен" и гениальный "невозвращенец" приехал теперь уже в Петербург. Выступление в спектакле "Сильфида" на сцене Кировского театра, где блистательно начиналась его творческая судьба, стала своего рода прощанием с балетом. 6 января 1993 года, в возрасте 54 лет, Рудольф Нуреев скончался от осложнений СПИДа и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

Страсти по Нурееву Скандал в Большом Рудольф Нуреев был невыносимо ярким для советской власти явлением. И даже из небытия как герой одноименного спектакля также неудобного для номенклатуры Кирилла Серебренникова он продолжает эпатировать "советских" по своему духу людей. Запрещенная, а потом разрешенная премьера балета "Нуреев" в Большом театре стала главным культурным событием 2017 года в России. Автор: Элла Володина

