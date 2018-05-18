 Германия является лидером в Европе по переработке мусора | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2018
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Германия

Германия является лидером в Европе по переработке мусора

Каждый житель Германии отправляет на переработку 415 кг вторсырья в год. ФРГ опережает остальные страны ЕС по этому показателю.

Мусорные контейнеры в ФРГ для различных типов отходов (фото из архива)

Среди стран Евросоюза Германия является лидером по переработке мусора. Такие данные представлены в совместном  исследовании аудиторской компании BDO и Гамбургского института мировой экономики (HWWI), опубликованном в субботу, 19 мая.

Контекст

Еще недавно бытовые отходы просто свозили на свалки или сжигали. Затем немцы стали сортировать мусор, а промышленность - его перерабатывать. Так возник прибыльный бизнес. (14.04.2018)

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По оценкам экономистов, на пластиковой упаковке Европа теряет в год до 105 млрд евро. К 2030 году весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке. (16.01.2018)

По данным экспертов, каждый житель Германии в год отправляет на переработку в среднем 415 кг вторсырья. Следом за ФРГ идут: Швейцария (382 кг), Дания (372 кг) и Австрия (326 килограммов).

По оценке авторов исследования, на каждого немца приходится 213 кг бытовых отходов в год. Среди стран ЕС этот показатель меньше лишь в Польше, где на одного жителя приходится 196 кг отходов, и в Бельгии - 172 килограмма.

Больше всего бытовых отходов в расчете на одного человека - в Норвегии (468 кг), на Кипре (532 кг) и Мальте (584 килограмма).

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    Автор: Элла Володина


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