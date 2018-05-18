Германия является лидером в Европе по переработке мусора

Среди стран Евросоюза Германия является лидером по переработке мусора. Такие данные представлены в совместном исследовании аудиторской компании BDO и Гамбургского института мировой экономики (HWWI), опубликованном в субботу, 19 мая.

По данным экспертов, каждый житель Германии в год отправляет на переработку в среднем 415 кг вторсырья. Следом за ФРГ идут: Швейцария (382 кг), Дания (372 кг) и Австрия (326 килограммов).

По оценке авторов исследования, на каждого немца приходится 213 кг бытовых отходов в год. Среди стран ЕС этот показатель меньше лишь в Польше, где на одного жителя приходится 196 кг отходов, и в Бельгии - 172 килограмма.

Больше всего бытовых отходов в расчете на одного человека - в Норвегии (468 кг), на Кипре (532 кг) и Мальте (584 килограмма).

Смотрите также:

Дизайн из утилизованного мусора Стул из стали, подвергнутой порошковой окраске, и утилизованного жоржета - разработка бренда Sahil & Sarthak из Индии. Этот и другие объекты представлены на выставке "Pure Gold" в гамбургском Музее прикладного искусства, посвященной креативному ресайклингу. Что нового предлагают дизайнеры из разных стран?

Дизайн из утилизованного мусора Например, пуфики из барабанов стиральной машины. Модель: Knit-Knacks, 2012. Дизайнерская идея принадлежит стартапу из Бейрута Junk Munkez.

Дизайн из утилизованного мусора Комнатная перегородка из пластмассовых отходов. Модель Fossili Moderni, 2006. Вклад в экологию от миланского дизайнера Массимилиано Адами.

Дизайн из утилизованного мусора Табуретки из утилизованных автомобильных шин. Модель Rubber Stool R1, 2005. Дизайн: бренд Khmissa из Марокко.

Дизайн из утилизованного мусора Столик Flip Flop из старых резиновых шлепанцев - работа дизайнера из Нидерландов Дидерика Шнемана (2011).

Дизайн из утилизованного мусора Кресло из утилизованных пирог. Модель: Palmarin armchair, 2014. Дизайн: Ramón Llonch/Artlantique.

Дизайн из утилизованного мусора Пуфик, украшенный помпонами из утилизованных индийских сари. Модель: Pompom Pouf, 2013. Дизайн: студия Studio Avni из Мумбаи.

Дизайн из утилизованного мусора Стулья из бочек для моторного масла. Модель Dogon stool, 2016. Разработка африканского дизайнера Хамеда Уаттары.

Дизайн из утилизованного мусора Стол из строительной древесины и алюминия. Модель Raymond table, 2010. Идея принадлежит дизайнеру из Лондона Давиду Амару.

Дизайн из утилизованного мусора Шкаф из стальных прутьев и древесной массы (2011). Автор - нидерландский дизайнер Брег Ханссен.

Дизайн из утилизованного мусора Полка для винных бутылок из бывшего водонагревателя (2016) - разработка дизайнерскоо бренда Piratas do Pau из Мозамбика.

Дизайн из утилизованного мусора Табуретки из арматурных стержней. Модель Stahlstab-Hocker, 2016. Дизайн: Cheng Biliang.

Дизайн из утилизованного мусора Стул из утилизованной древесины. Модель: Stabelle, 2015. Дизайнерское решение венской студии breadedEscalope. Автор: Элла Володина

