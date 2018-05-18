Германия является лидером в Европе по переработке мусора

Среди стран Евросоюза Германия является лидером по переработке мусора. Такие данные представлены в совместном исследовании аудиторской компании BDO и Гамбургского института мировой экономики (HWWI), опубликованном в субботу, 19 мая.
По данным экспертов, каждый житель Германии в год отправляет на переработку в среднем 415 кг вторсырья. Следом за ФРГ идут: Швейцария (382 кг), Дания (372 кг) и Австрия (326 килограммов).
По оценке авторов исследования, на каждого немца приходится 213 кг бытовых отходов в год. Среди стран ЕС этот показатель меньше лишь в Польше, где на одного жителя приходится 196 кг отходов, и в Бельгии - 172 килограмма.
Больше всего бытовых отходов в расчете на одного человека - в Норвегии (468 кг), на Кипре (532 кг) и Мальте (584 килограмма).
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Автор: Элла Володина