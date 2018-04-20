Германия читает детективы, справочники и стихи

Cамое серьезное из последних исследований в этой области (кто сколько читает и что именно) провел известный институт общественного мнения Splendid Research. В ходе репрезентативного исследования было опрошено более тысячи жителей Германии в возрасте от 18 до 70 лет, причем возрастные структуры соответствовали пропорционально всему населению страны.
Час в день за книгой
Результаты оказались не такими уж плохими: более 60 процентов респондентов постоянно читают книги (а речь шла только о книгах). Они берут в руки книгу каждый день или, по меньшей мере, несколько раз в неделю.
Берут не просто для того, чтобы полистать и отложить. Согласно еще одному исследованию, которое провел научно-исследовательский центр MPFS (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest), даже 12-19-летние подростки проводят за книгой, в среднем, больше часа в день (правда, на неделе: в выходные у многих есть дела и поинтереснее).
Даже" - потому, что подростки и молодежь не относятся в Германии к самым прилежным читателям: если, например, в группе 50-59-летних каждый день читают книги почти 30 процентов немцев, то среди 18-29-летних - вдвое меньше.
Отчасти, как выяснили социологи Splendid Research, это зависит от доходов, которые с годами, как правило, растут. Каждый восьмой житель Германии вообще никогда не читает книги, и больше нечитателей среди тех, чьи доходы составляют примерно тысячу евро в месяц после уплаты налогов. Но и здесь делать прямые выводы опасно, ведь более высокий уровень доходов почти всегда означает и более высокий уровень образования, а, значит, и больший интерес к книге.
Также очень важно - даже первостепенно важно, чтобы дети уже в раннем возрасте привыкали читать. Поэтому во Всемирный день книги объединение немецких книготорговцев овместно с минитерствами культуры федеральных земель и другими партнерами проводит акцию "Я подарю тебе одну историю". В рамках этой акции немецким школьникам четвертого-пятого класов дарят миллион книжек, которые они могут получить бесплатно в книжных магазинах.
24 евро в месяц на книги
И молодые, и пожилые читатели предпочитают, прежде всего, "традиционные", печатные книги. Правда, больше трети параллельно с этим читают и книги электронные. Но они по-прежнему остаются в Германии лишь незначительным сегментом книжного рынка, отчасти из-за дороговизны электронных книг, которые стоят лишь немногим меньше, чем книги печатные, бумажные.
Кстати, о деньгах. Среднестатистический немец тратит на книги 24 евро в месяц. Лидерами тут являются, как легко можно догадаться, семьи с детьми: они каждый месяц покупают книг, в среднем, почти на 30 евро.
К сожалению, детские книги не были среди тех, о которых спрашивали социологи Splendid Research, выясняя жанровые предпочтения респондентов. Как и, наверное, во всех странах мира, самыми популярными в Германии являются детективы и триллеры. Но немцы также охотно читают исторические и любовные романы (последние - прежде всего, женщины), научную фантастику (главным образом, мужчины), фэнтези (молодежь), различного рода справочники, советчики и руководства, документальные книги о путешествиях и приключениях.
И вот что еще поразительно: 7 процентов читают стихи. Поразительно потому, что это на самом деле немало. Если экстраполировать на всю страну (что, правда, не совсем корректно), то получится, что не меньше 4 миллионов немцев регулярно читают стихи. Ну, просто страна мечтателей, страна поэтов!..
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Автор: Ефим Шуман