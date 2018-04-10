 Германия учтет ″политические факторы″ при реализации ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.04.2018
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Германия

Германия учтет "политические факторы" при реализации "Северного потока-2"

Прокладка газопровода "Северный поток-2" невозможна, пока "не будет ясности" о судьбе украинского транзита, заявила канцлер ФРГ после встречи с президентом Украины.

Газопровод Северный поток-2 по плану должен пройти через немецкий остров Рюген

Газопровод "Северный поток-2" по плану должен пройти через немецкий остров Рюген

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) убеждена, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна только при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера при поставках российского газа в Европу. Об этом она заявила во вторник, 10 апреля, в Берлине, отвечая на вопрос DW по итогам встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

Не должно быть такого, чтобы Украина из-за "Северного потока-2" не играла никакой роли в транзите газа, подчеркнула канцлер. По ее словам, при оценке проекта необходимо учитывать и "политические факторы".

Судьба украинского транзита

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Цель визита Петра Порошенко в Берлин - заручиться поддержкой Германии в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и убедить Ангелу Меркель отказаться от участия в "Северном потоке-2", считает Сергей Руденко. (09.04.2018)

Nord Stream 2 возражает организации "Гринпис России": географ Григорий Вильчек отвечает на опубликованное на сайте DW интервью эколога Алексея Ярошенко. (29.03.2018)

Меркель добавила, что 9 апреля в телефонном разговоре она обсудила реализацию инициативы с президентом России Владимиром Путиным.

"В этой связи я четко дала понять, что, с нашей точки зрения, проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита", - заявила глава германского правительства.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Москва и Берлин подтвердили позиции "в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере".

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия". "Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt

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    Автор: Андрей Гурков


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