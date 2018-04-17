 Германия стала лидером по переработке мусора | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2018
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Германия

Германия стала лидером по переработке мусора

В полезный оборот в ФРГ возвращается 66% отходов, что гораздо больше, чем в других странах ЕС. Однако эксперты подвергли критике немцев за то, что они производят больше мусора, чем жители других стран Евросоюза.

Баки для раздельного сбора мусора в Германии

Баки для раздельного сбора мусора в Германии

Ни одна европейская страна не использует повторно такое количество отходов, как Германия. В ФРГ доля возврата мусора в полезный оборот составляет 66 процентов, притом что в среднем по Европе этот показатель равняется 46 процентов. Результаты исследования Немецкого института экономики (IW) в среду, 18 апреля, опубликовала газета Die Welt.

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По данным немецкой статистики, ежедневно немцы выбрасывают в среднем 1,7 кг отходов, что соответствует 611 кг в год. По этому показателю ФРГ - на четвертом месте в ЕС. (01.07.2014)

Согласно исследованию, в числе лидеров по переработке мусора в Европе также Австрия, Бельгия и Нидерланды: в этих странах доля возврата отходов составляет более 50%. В середине рейтинга находятся Швеция (48,9%), Франция (41,7%) и Испания (29,7%). Замыкают список Греция и Румыния – здесь на повторную переработку отправляют 17% и 13,3% отходов соответственно. При этом наихудшие показатели у Мальты: доля возврата мусора в стране всего 7,1%.

Немцы производят слишком много мусора

В то же время эксперты из IW подвергли немцев критике: они производят больше мусора, чем в среднем по Европе. Так, с 2015 по 2016 год общее количество отходов в Евросоюзе уменьшилось на 4%, при этом в Германии этот показатель, напротив, увеличился на 11%. По статистике, каждый немец производит 626 килограммов мусора в год, что связано с высоким уровнем благосостояния в стране. В среднем по Европе этот показатель составляет 482 килограмма на человека.

Евросоюз намерен повысить объемы переработки мусора

Сегодня в Европарламенте должно пройти голосование о принятии нового законопроекта по переработке мусора. Согласно документу, к 2025 году каждое государство Евросоюза должно повысить долю возврата отходов до 55%. При этом к 2035 году в качестве нормы запланировано 65%.

Специалисты IW скептически относятся к будущему нового законопроекта. Если в последующие годы все страны Евросоюза увеличат долю возврата отходов настолько же, как и раньше, то лишь 10 государств смогут выполнить поставленную задачу, говорится в докладе. Ставка на усовершенствованную организацию переработки была бы реалистичной лишь в том случае, если страны смогли бы начать с более низкой нормы и создать новую инфраструктуру для утилизации мусора.

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