Германия стала лидером по переработке мусора

В полезный оборот в ФРГ возвращается 66% отходов, что гораздо больше, чем в других странах ЕС. Однако эксперты подвергли критике немцев за то, что они производят больше мусора, чем жители других стран Евросоюза.
Ни одна европейская страна не использует повторно такое количество отходов, как Германия. В ФРГ доля возврата мусора в полезный оборот составляет 66 процентов, притом что в среднем по Европе этот показатель равняется 46 процентов. Результаты исследования Немецкого института экономики (IW) в среду, 18 апреля, опубликовала газета Die Welt.
Согласно исследованию, в числе лидеров по переработке мусора в Европе также Австрия, Бельгия и Нидерланды: в этих странах доля возврата отходов составляет более 50%. В середине рейтинга находятся Швеция (48,9%), Франция (41,7%) и Испания (29,7%). Замыкают список Греция и Румыния – здесь на повторную переработку отправляют 17% и 13,3% отходов соответственно. При этом наихудшие показатели у Мальты: доля возврата мусора в стране всего 7,1%.
Немцы производят слишком много мусора
В то же время эксперты из IW подвергли немцев критике: они производят больше мусора, чем в среднем по Европе. Так, с 2015 по 2016 год общее количество отходов в Евросоюзе уменьшилось на 4%, при этом в Германии этот показатель, напротив, увеличился на 11%. По статистике, каждый немец производит 626 килограммов мусора в год, что связано с высоким уровнем благосостояния в стране. В среднем по Европе этот показатель составляет 482 килограмма на человека.
Евросоюз намерен повысить объемы переработки мусора
Сегодня в Европарламенте должно пройти голосование о принятии нового законопроекта по переработке мусора. Согласно документу, к 2025 году каждое государство Евросоюза должно повысить долю возврата отходов до 55%. При этом к 2035 году в качестве нормы запланировано 65%.
Специалисты IW скептически относятся к будущему нового законопроекта. Если в последующие годы все страны Евросоюза увеличат долю возврата отходов настолько же, как и раньше, то лишь 10 государств смогут выполнить поставленную задачу, говорится в докладе. Ставка на усовершенствованную организацию переработки была бы реалистичной лишь в том случае, если страны смогли бы начать с более низкой нормы и создать новую инфраструктуру для утилизации мусора.
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