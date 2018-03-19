 Германия примет 300 беженцев из Ливии | Новости из Германии о Германии | DW | 18.03.2018
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Германия

Германия примет 300 беженцев из Ливии

Прибытие в Германию первой группы беженцев из ливийских лагерей для нелегальных мигрантов ожидается в течение ближайших месяцев. Подготовкой переселения занимается UNHCR.

Лагерь для беженцев вблизи Триполи, ноябрь 2017 года

Лагерь для беженцев вблизи Триполи, ноябрь 2017 года

Германия примет 300 беженцев, удерживаемых на территории Ливии в лагерях для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает информагентство epd в воскресенье, 18 марта, со ссылкой на представителя министерства внутренних дел ФРГ. По его словам, подготовкой к отправке мигрантов в Германию в настоящий момент занимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Контекст

Выходцам из Чечни, которые пытаются въехать в Польшу и получить статус беженцев, помогают правозащитники и польские волонтеры. С наступлением теплой погоды число мигрантов может снова возрасти. (11.03.2018)

Благотворительная организация Tafel Essen, которая занимается раздачей продуктов питания нуждающимся, отказалась обслуживать мигрантов. Это вызвало жесткую критику и широкий общественный резонанс. (28.02.2018)

Точные сроки пока не определены, однако МВД предполагает, что первая группа беженцев приедет в Германию в течение весны. 

Правозащитники сообщают о пытках

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Большинство из них прибыли в Ливию из других стран Африки, но есть и выходцы из Азии, в частности из Пакистана. Правозащитники критикую такого рода спецприемники, где, по их информации, мигранты подвергаются пыткам и издевательствам.

Более 3000 мигрантов

Прием беженцев будет проходить в рамках установленных в Германии соответствующих квот, пояснили в министерстве внутренних дел. Помимо этого, Берлин участвует в утвержденной в ЕС программе "переселения", которая предполагает прием мигрантов, не имеющих перспектив возвращения на родину.

По данным МВД, в 2017 году по программе "переселения" и другим гуманитарным программам Германия приняла более 3000 человек. Подавляющее большинство из них - сирийцы, прибывшие с территории Турции в рамках соглашения Анкары с Евросоюзом

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    Автор: Ирина Филатова


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