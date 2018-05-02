Германия призывает сохранять мирный характер протестов в Армении

В Германии с облегчением встретили сообщения о том, что в Армении продолжаются мирные протесты после того, как 1 мая в парламенте не удалось избрать нового премьер-министра страны, заявил в среду, 2 мая, представитель МИД ФРГ в Берлине. "Мы внимательно следим за событиями (в Армении. - Ред.) и призываем ответственных лиц, силы безопасности и демонстрантов сохранять спокойствие", - добавил он.

Представитель МИД Германии призвал все стороны конфликта к поиску широкого диалога, чтобы конституционным путем избрать новое правительство, которое будет представлять интересы всех армян. По его словам, при этом важно, чтобы как правящая партия, так и оппозиция стремились к преодолению сложившейся ситуации мирно и на основе конституции.

Берлин готов поддержать Армению на пути проведения реформ

В Германии надеются, что дальнейшее развитие Армении оправдает ожидания ее граждан, вызванные переходом страны к парламентской форме правления. Берлин будет поддерживать Армению на пути к формированию демократического общества и в проведении реформ, заявили в МИД ФРГ.

В Армении участники протестов утром 2 мая начали блокировать некоторые дороги в Ереван, улицы в центре города, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Лидер протестного движения Никол Пашинян ранее призвал устроить в этот день тотальную акцию гражданского неповиновения в знак протеста против отказа парламента избрать его на пост премьер-министра страны. В 17 часов по местному времени (16.00 мск) блокада была прекращена, чтобы участники протестов могли собраться в Ереване на площади Республики на традиционный вечерний митинг.

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