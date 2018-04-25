 Германия поборется за право принимать Евро-2024 | Новости из Германии о Германии | DW | 25.04.2018
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Германия

Германия поборется за право принимать Евро-2024

Делегация Немецкого футбольного союза подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году. За звание хозяина Евро-2024 с ФРГ поборется Турция.

Делегация Немецкого футбольного союза передает заявку на проведение в Германии Евро-2024

Делегация Немецкого футбольного союза передает генсеку УЕФА заявку на проведение в Германии Евро-2024

Германия подала официальную заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Во вторник, 24 апреля, немецкая делегация, в которую вошли президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) и бывший капитан сборной ФРГ по футболу Филипп Лам (Philipp Lahm), передала в УЕФА соответствующие документы.

Контекст

За победу на ЧМ-2018 в России немецкие футболисты получат по 350 тысяч евро. (13.12.2017)

Вольфганг Нирсбах вновь отверг обвинения в том, что ФРГ заплатила за право проведения чемпионата мира 2006 года, однако не смог ответить на вопрос, почему DFB перевел 6,7 млн евро ФИФА. (22.10.2015)

Налоговики подозревают DFB в сознательном обмане при уплате налогов. Деньги были указаны в декларации как расходы на проведение торжественного мероприятия к ЧМ-2006, которое не состоялось. (20.10.2017)

Сама заявка Германии состоит из 868 страниц. К ней прилагаются еще 760 страниц писем спортсменов, политиков и экономистов, поддержавших инициативу DFB. "Мы представляем исключительную концепцию проведения превосходно организованного турнира, - заявил Гриндель. - Это дает УЕФА хорошую возможность для дальнейшего развития европейского футбола".

Турция - единственный конкурент

В качестве площадок для проведения чемпионата в заявке указаны десять городов: Берлин, Лейпциг, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен, Кельн, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Дюссельдорф. По словам Гринделя, эти города были выбраны еще в сентябре 2017 года в ходе "прозрачной и понятной процедуры".

За звание хозяина Евро-2024 с Германией поборется Турция, которая собирается подать заявку в четверг, 26 апреля. Срок подачи заявок истекает в пятницу, 27 апреля. Исполнительный комитет УЕФА решит, кому отдать право проведения чемпионата, 27 сентября.

У Германии есть опыт проведения крупных спортивных соревнований. В 2006 году она принимала чемпионат мира по футболу, а в 2011 году - чемпионат мира по женскому футболу.

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  • Гамбург. Volksparkstadion

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

  • Дортмунд. Signal Iduna Park. Домашний стадион клуба Боруссия (Дортмунд)

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

  • Штутгарт. Mercedes-Benz Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

  • Франкфурт-на-Майне. Commerzbank-Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

  • Дюссельдорф. Стадион Esprit Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

  • Кельн. RheinEnergie-Stadion. Домашний стадион клуба Кельн

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

  • Гельзенкирхен. Veltins-Arena

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

  • Лейпциг. Red Bull Arena. Домашний стадион клуба Лейпциг

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

  • Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба Херта

    Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

    Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест.

    Автор: Ефим Шуман


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Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года

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