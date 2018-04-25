Германия поборется за право принимать Евро-2024

Делегация Немецкого футбольного союза подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2024 году. За звание хозяина Евро-2024 с ФРГ поборется Турция.
Делегация Немецкого футбольного союза передает генсеку УЕФА заявку на проведение в Германии Евро-2024
Германия подала официальную заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Во вторник, 24 апреля, немецкая делегация, в которую вошли президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) и бывший капитан сборной ФРГ по футболу Филипп Лам (Philipp Lahm), передала в УЕФА соответствующие документы.
Сама заявка Германии состоит из 868 страниц. К ней прилагаются еще 760 страниц писем спортсменов, политиков и экономистов, поддержавших инициативу DFB. "Мы представляем исключительную концепцию проведения превосходно организованного турнира, - заявил Гриндель. - Это дает УЕФА хорошую возможность для дальнейшего развития европейского футбола".
Турция - единственный конкурент
В качестве площадок для проведения чемпионата в заявке указаны десять городов: Берлин, Лейпциг, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен, Кельн, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Дюссельдорф. По словам Гринделя, эти города были выбраны еще в сентябре 2017 года в ходе "прозрачной и понятной процедуры".
За звание хозяина Евро-2024 с Германией поборется Турция, которая собирается подать заявку в четверг, 26 апреля. Срок подачи заявок истекает в пятницу, 27 апреля. Исполнительный комитет УЕФА решит, кому отдать право проведения чемпионата, 27 сентября.
У Германии есть опыт проведения крупных спортивных соревнований. В 2006 году она принимала чемпионат мира по футболу, а в 2011 году - чемпионат мира по женскому футболу.
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