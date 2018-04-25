Германия поборется за право принимать Евро-2024

Германия подала официальную заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Во вторник, 24 апреля, немецкая делегация, в которую вошли президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) и бывший капитан сборной ФРГ по футболу Филипп Лам (Philipp Lahm), передала в УЕФА соответствующие документы.

Сама заявка Германии состоит из 868 страниц. К ней прилагаются еще 760 страниц писем спортсменов, политиков и экономистов, поддержавших инициативу DFB. "Мы представляем исключительную концепцию проведения превосходно организованного турнира, - заявил Гриндель. - Это дает УЕФА хорошую возможность для дальнейшего развития европейского футбола".

Турция - единственный конкурент

В качестве площадок для проведения чемпионата в заявке указаны десять городов: Берлин, Лейпциг, Гамбург, Дортмунд, Гельзенкирхен, Кельн, Штутгарт, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Дюссельдорф. По словам Гринделя, эти города были выбраны еще в сентябре 2017 года в ходе "прозрачной и понятной процедуры".

За звание хозяина Евро-2024 с Германией поборется Турция, которая собирается подать заявку в четверг, 26 апреля. Срок подачи заявок истекает в пятницу, 27 апреля. Исполнительный комитет УЕФА решит, кому отдать право проведения чемпионата, 27 сентября.

У Германии есть опыт проведения крупных спортивных соревнований. В 2006 году она принимала чемпионат мира по футболу, а в 2011 году - чемпионат мира по женскому футболу.

Смотрите также:

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман

