 Германия отказалась вводить санкции против Шрёдера | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Германия отказалась вводить санкции против Шрёдера

В правительстве ФРГ "не видят оснований" для штрафных мер в отношении бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. К введению санкций против экс-главы правительства ФРГ призвал ЕС глава МИД Украины.

Экс-канцлер ФРГ и действующий председатель совета директоров Роснефти Герхард Шрёдер (фото из архива)

Экс-канцлер ФРГ и действующий председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер (фото из архива)

Германия отказалась вводить санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, сообщил в понедельник, 19 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, правительство "не видит оснований" для введения штрафных мер против экс-канцлера.

Контекст

В интервью Rheinische Post глава совета директоров "Роснефти" и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что доверяет Владимиру Путину и назвал работу в российском концерне "увлекательным делом". (22.12.2017)

"Газпром" два месяца держал в секрете новость о том, что экс-канцлер ФРГ Шрёдер возглавил Nord Stream 2 - дочернюю компанию концерна. Почему - пытался понять обозреватель DW Андрей Гурков. (06.10.2016)

Ранее руководитель МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к санкциям в отношении экс-канцлера ФРГ. Шрёдер является "важнейшим лоббистом Путина во всем мире", заявил глава украинского МИДа газете Bild. Поэтому необходимо "проверить, как в подобной ситуации может действовать Евросоюз", считает Климкин.

После ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году Герхард Шрёдер стал главой комитета акционеров Nord Stream. Позднее политик возглавил и совет компании Nord Stream-2, а в сентябре 2017 года был избран председателем совета директоров "Роснефти".

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:48

Как экс-канцлер ФРГ лоббирует интересы "Газпрома" в Германии

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Северный поток-2" доставит газ только до побережья ФРГ, а что дальше?  

Как экс-канцлер ФРГ лоббирует интересы "Газпрома" в Германии  

В ФРГ критикуют высокий пост экс-канцлера Шрёдера в "Роснефти"  

Также по теме

Deutschland Gerhard Schroeder mit dem russiascher Präsident Wladimir Putin

Глава МИД Украины призвал ЕС ввести санкции в отношении Шрёдера 19.03.2018

Важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей, считает Павел Климкин. По его словам, Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире.

Deutschland Staatsakt für Hans-Dietrich Genscher in Bonn - Gerhard Schröder

Правительство РФ выдвинуло Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти" 11.08.2017

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер распоряжением правительства России выдвинут кандидатом на пост нового независимого директора "Роснефти".

Deutschland Staatsakt für Hans-Dietrich Genscher in Bonn - Gerhard Schröder

РБК сообщило о приглашении Шрёдера в совет директоров "Роснефти" 03.08.2017

Новым независимым директором в составе совета директоров "Роснефти" может стать бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, передает агентство РБК. Решение должны принять акционеры компании в конце сентября.

Самые читаемые

Что об исходе выборов в России говорят немецкие эксперты  

"Траурный марш": протест в день выборов у посольства РФ в Берлине  

СМИ ФРГ об ультиматуме Мэй: "бессильный гнев", "санкции" и "подарок Путину"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно