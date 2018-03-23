 Германия не допустит наплыва стали и алюминия из России в ЕС | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 23.03.2018
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Германия

Германия не допустит наплыва стали и алюминия из России в ЕС

Предстоящая вследствие штрафных пошлин США переориентация мировых торговых потоков стали и алюминия была одной из тем на пресс-конференции в Доме немецкой экономики.

Рулон стали на заводе Salzgitter

Представители немецкого бизнеса с тревогой ожидают, что новые штрафные пошлины на импорт в США стали и алюминия из многих стран - в их числе Китая и Россия - приведут к переориентации торговых потоков на другие рынки, в том числе, на рынок Европейского Союза.

Если это и в самом деле произойдет, то лоббисты немецких предпринимателей будут настаивать на принятии защитных мер в интересах отечественных производителей стали и алюминия. Об этом заявил в пятницу, 23 марта, на пресс-конференции в Берлине член правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефан Маир (Stefan Mair).

ВТО разрешает защищаться

"Нас очень беспокоит предстоящая после введения штрафных пошлин, в частности, на металл из Китая и России переориентация их торговых потоков на ЕС, - указал он. - Скорее всего, это неизбежно, поскольку структура импорта стали и алюминия в ЕС примерно такая же, как в США, так что логично, если зарубежные производители возьмутся за европейский рынок".

Производство стали на заводе Salzgitter

Немецким сталеварам нужна защита

По словам Маира, правила ВТО допускают принятие защитных мер на случай краткосрочных массивных изменений в направлениях торговых потоков. Такие меры, сказал он, "не наш выбор", но "мы обязаны учитывать интересы наших производителей стали и алюминия".

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele), в свою очередь, ожидает роста перепроизводства стали и алюминия, поскольку, аргументирует он, штрафные пошлины, в первую очередь, преследуют цель реанимировать производство на ставших неконкурентоспособными американских заводах.

Что будет с мировыми ценами на сталь и алюминий?

"То есть, речь идет не только о переориентации торговых потоков, но и о дальнейшем увеличении уже существующего из-за Китая перепроизводства стали и алюминия в мире, что не может не сказаться на ценах", - сказал Бюхеле.

Какими точно будут последствия американских штрафных пошлин, он пока сказать не берется, но не сомневается, что "китайцы и русские попытаются больше экспортировать на пока открытые рынки, что приведет к ужесточению конкуренции в Германии".

А вот глава Восточноевропейского союза немецких предприятий Теодор Вупперман (Theodor Wuppermann) считает, что в краткосрочной перспективе цены на американском рынке так подскочат, что импортные сталь и алюминий там будут все равно конкурентоспособными, несмотря на таможенные пошлины соответственно в 25 и 10 процентов. Кроме того, добавил он, некоторые марки используемой в США стали вообще не производятся на американских заводах.

Слияние лоббистских организаций

Впрочем, Бюхеле, Вупперман и Маир пригласили журналистов на пресс-конференцию в Дом немецкой экономики в Берлине вовсе не для того, чтобы прокомментировать американские штрафные пошлины и их последствия.

На пресс-конференции в Доме немецкой экономики: Теодор Вупперман, Вольфганг Бюхеле и Штефан Маир (слева направо)

На пресс-конференции в Доме немецкой экономики: Теодор Вупперман, Вольфганг Бюхеле и Штефан Маир (слева направо)

Их целью было проинформировать прессу о слиянии двух организаций, лоббирующих интересы немецких предприятий, ведущих дела на рынках постсоветских государств, а также в Восточной и Центральной Европе. Впредь эти интересы будут объединенными усилиями отстаивать Восточный комитет немецкой экономики и Восточноевропейский союз немецкой экономики.

Название новой организации пока громоздкое, в нем сохранены оба прежних. Но Вольфганг Бюхеле пообещал журналистам придумать что-нибудь более лаконичное, но не менее выразительное. Главное же, по его словам, в том, что теперь у всех немецких фирм с коммерческими интересами на востоке есть один общий телефонный номер, по которому они могут обратиться за помощью или консультацией.

Восточный комитет ранее обслуживал крупный бизнес, Восточноевропейский союз - средний и малый. Сообща у них теперь около 400 фирм-членов разного размера, а среди учредителей кроме BDI еще и такие влиятельные организации, как Федеральное объединение немецких банков и Внешнеторговое объединение немецких предприятий розничной торговли (AVE).

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К сфере интересов новой структуры относятся в общей сложности 29 стран. Как с гордостью подчеркивали участники пресс-конференции, на их долю приходится 18 процентов внешнеторгового оборота Германии. В 2017 году это были 426 миллиардов евро - больше, чем объем торговли Германии с Китаем и США вместе взятыми (358 миллиардов или 15 процентов немецкой внешней торговли).

Торговля с Россией и санкции ЕС

Крупнейшим торговым партнером из 29 стран региона и в 2017 году оставалась Польша, товарооборот с которой составил более 110 миллиардов евро. На втором месте - Чехия (87 миллиардов). Затем с изрядным отрывом идет Россия (57 миллиардов), не намного опережающая Венгрию (51 миллиард).

По сравнению с 2016 годом, однако, объем германо-российской торговли существенно вырос (на 19 процентов). Вольфганг Бюхеле не ожидает, что такими темпами он будет расти и дальше, позитивную динамику, по его оценке, тормозят, в первую очередь, экономические проблемы в самой России, а также сохраняющийся режим санкций.

Восточный комитет уже давно сетует на санкции, но, признавая примат политики, не требует их немедленной отмены. Вольфганг Бюхеле, как и прежний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) выступает за постепенную либерализацию санкционного режима по мере реализации минских договоренностей.

Пока прогресса в минском процессе нет, но Бюхеле на него надеется. "Сейчас, после перевыборов президента Путина на четвертый срок, а также с формированием нового правительства в Германии, - заявил он в интервью DW, - появился шанс на то, чтобы в отношении неопределенной и критической ситуации в Украине добиться прогресса". Бюхеле добавил, что ожидает от правительства Германии в ближайшее время некоей новой инициативы на этот счет, и заранее призвал российского президента позитивно на нее откликнуться.

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    Автор: Андрей Гурков


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