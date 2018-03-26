Германия бьет туристические рекорды (видео)  

Германия привлекательна не только многообразием и уникальностью достопримечательностей, но и развитой туристической инфраструктурой.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса". (12.03.2018)
Гонконгская художница Хлое Ка Кей Яу очень любит и кофе, и кафе. Свои эскизы из Берлина она собрала в специальный путеводитель - "Caffeinated Sketchbook". (22.01.2018)
Все больше ресторанов в Германии вынуждены вводить компенсации за заказанные места, оставшиеся пустыми. (19.02.2018)
Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II. (07.03.2018)