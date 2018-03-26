 Германия бьет туристические рекорды (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Германия бьет туристические рекорды (видео)

Германия привлекательна не только многообразием и уникальностью достопримечательностей, но и развитой туристической инфраструктурой.

Смотреть видео 04:25

Германия бьет туристические рекорды (видео)

 

 

Контекст

Туристические маршруты по Германии: Дорога замков

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса". (12.03.2018)  

Самые уютные кофейни Берлина

Гонконгская художница Хлое Ка Кей Яу очень любит и кофе, и кафе. Свои эскизы из Берлина она собрала в специальный путеводитель - "Caffeinated Sketchbook". (22.01.2018)  

Немецкие рестораны меняют правила бронирования столиков

Все больше ресторанов в Германии вынуждены вводить компенсации за заказанные места, оставшиеся пустыми. (19.02.2018)  

Рейтинг баварских достопримечательностей

Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II. (07.03.2018)  

Для тех, кто в пути: церкви на автобанах

Храмы бывают разные: кафедральные соборы, приходские и монастырские церкви... А есть и церкви придорожные, открытые круглосуточно на автобанах. Их в ФРГ - четыре десятка. (25.06.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия бьет туристические рекорды (видео)  

Также по теме

Bildergalerie Weihnachtsgebäck

Как в Любеке изобрели марципан и стали делать красное вино 19.12.2017

Ганзейский город Любек в Северной Германии - неофициальная марципановая столица мира. Однако привезти отсюда в подарок можно не только традиционные сладости, но и местное вино.

UNESCO Bremen Rathaus und Roland

Бремен на карте Всемирного наследия 29.09.2016

В список ЮНЕСКО в Бремене включены Старая ратуша и главный символ городской свободы - статуя рыцаря Роланда.

Frau im Pool mit Champagner

Ванна с шампанским - на борту самолета 03.08.2016

В эпоху лоукостеров салоны первого класса уходят в Европе в прошлое. Что теперь предлагают тем, кто желает летать с максимальным удобством?

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера