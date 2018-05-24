 Генсек ООН обеспокоен отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2018
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Европа

Генсек ООН обеспокоен отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Антониу Гутерриш призвал США и КНДР продолжать диалог с целью денуклеаризации Корейского полуострова. Он раскритиковал страны мира за гигантские расходы на военные нужды.

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с отменой саммита с участием президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Выступая с программной речью о разоружении в Женевском университете в четверг, 24 мая, Гутерриш призвал США и КНДР продолжать диалог с целью мирной и подконтрольной денуклеаризации Корейского полуострова.

Незадолго до выступления Гутерриша Трамп отменил саммит с Киа Чен Ыном, запланированный на 12 июня в Сингапуре. В последние дни напряженность в отношениях между США и Северной Кореей вновь усилилась. США требуют полного свертывания северокорейской ядерной программы, однако КНДР выдвигает ряд условий.

Контекст

Лишь 14 процентов немцев считают, что США при президенте Трампе являются надежным политическим партнером. России доверяют вдвое больше респондентов, свидетельствуют данные опроса. (18.05.2018)

Политики разных стран считают запланированную встречу шагом в верном направлении. Однако переговоры по отказу КНДР от ядерной программы могут быть "непростыми". (09.03.2018)

В своей речи генсек ООН призвал к всеобъемлющему, глобальному отказу от всех видов оружия массового уничтожения и всеобщему разоружению. "Смертоносные вооружения представляют угрозу для всех нас. Политики должны минимизировать эту угрозу", - подчеркнул он.

Гигантские расходы на вооружения

Антониу Гутерриш раскритиковал страны мира за то, что в минувшем году они потратили 1,7 трлн долларов на армии и вооружения. Это в 80 раз больше, чем нужно для оказания гуманитарной помощи по всему миру, указал он, отметив, что в то время, как страны закупают вооружения, не хватает ресурсов для борьбы с бедностью, болезнями, неграмотностью и климатическими изменениями.

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