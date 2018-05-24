Генсек ООН обеспокоен отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с отменой саммита с участием президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Выступая с программной речью о разоружении в Женевском университете в четверг, 24 мая, Гутерриш призвал США и КНДР продолжать диалог с целью мирной и подконтрольной денуклеаризации Корейского полуострова.

Незадолго до выступления Гутерриша Трамп отменил саммит с Киа Чен Ыном, запланированный на 12 июня в Сингапуре. В последние дни напряженность в отношениях между США и Северной Кореей вновь усилилась. США требуют полного свертывания северокорейской ядерной программы, однако КНДР выдвигает ряд условий.

В своей речи генсек ООН призвал к всеобъемлющему, глобальному отказу от всех видов оружия массового уничтожения и всеобщему разоружению. "Смертоносные вооружения представляют угрозу для всех нас. Политики должны минимизировать эту угрозу", - подчеркнул он.

Гигантские расходы на вооружения

Антониу Гутерриш раскритиковал страны мира за то, что в минувшем году они потратили 1,7 трлн долларов на армии и вооружения. Это в 80 раз больше, чем нужно для оказания гуманитарной помощи по всему миру, указал он, отметив, что в то время, как страны закупают вооружения, не хватает ресурсов для борьбы с бедностью, болезнями, неграмотностью и климатическими изменениями.

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