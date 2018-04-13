 Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.04.2018
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Мир

Генсек ООН заявил о возвращении к холодной войне

Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, Гутерриш отметил, что хаос на Ближнем Востоке угрожает безопасности всего мира и рискует усугубить региональные и глобальные конфликты.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Мир вернулся в эпоху холодной войны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Механизмов, которые раньше сдерживали эскалацию напряженности между США и СССР, "по всей видимости, больше нет", - заявил Гутерриш, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам международной безопасности, в пятницу, 13 апреля.

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Генсек ООН отметил, что хаос на Ближнем Востоке представляет угрозу для глобального мира и безопасности. Крайне нестабильная ситуация в ближневосточном регионе рискует усугубиться и спровоцировать серьезные региональные и глобальные последствия, предостерег генсек ООН.

"Войны чужими руками" 

"В Сирии мы наблюдаем конфронтацию и войны чужими руками с участием армий нескольких стран мира, многочисленных вооруженных групп, национальных и международных боевых отрядов, иностранных боевиков со всего мира, а также различных террористических организаций", - пояснил Гутерриш.

Заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России, которая выразила обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии. Однако Гутерриш в своей речи перед членами Совбеза ООН подошел к проблеме с более широкой перспективы, напомнив об израильско-палестинском и суннитско-шиитском конфликтах, которые вносят раскол в общество от Персидского залива до Средиземного моря. Генсек ООН, в частности, упомянул беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, гуманитарный кризис в Йемене и вооруженный конфликт в Ливии.  

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    Автор: Павел Лось


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