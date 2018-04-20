 Генсек НАТО рассчитывает на диалог с Россией | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2018
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Россия

Генсек НАТО рассчитывает на диалог с Россией

С Россией тяжело вести диалог, однако это важно, подчеркнул Йенс Столтенберг. "НАТО не намерена изолировать Россию. Россия - наш сосед", - заявил он.

Йенс Столтенберг (фото из архива)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике действия России, и в то же время напомнил о необходимости диалога - однако, при определенных условиях. Комментарий генсека Североатлантического альянса в субботу, 21 апреля, опубликовала газета Die Welt.

По словам Столтенберга, Россия в значительной манере наращивает военную мощь, поддерживает жестокий режим в Сирии, проводит кибератаки и вмешивается в выборы в других странах. С Россией тяжело вести диалог, однако это важно, отметил генсек альянса. "НАТО не намерена изолировать Россию. Россия - наш сосед", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Контекст

Корреспондент "Немецкой волны" в Брюсселе Герда Мойер комментирует новые отношения между Россией и НАТО, ставшие реальностью после создания новой структуры - Совета НАТО-Россия. (01.06.2002)

Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не желает новой холодной войны с Россией. Он также подчеркнул, что альянс не стремится изолировать Россию и настроен на конструктивный диалог с ней. (05.04.2018)

Генеральный секретарь НАТО приветствовал российскую политику правительства Германии. По его мнению, ФРГ настаивает на "двустороннем подходе в коммуникации с РФ: сильная защита и диалог".

НАТО не желает новой гонки вооружений

В начале апреля Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений с Россией. Уже тогда он подчеркнул, что НАТО отнюдь не старается изолировать Россию на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:16

Из-за России НАТО модернизирует командную структуру

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Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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