 Генсек НАТО предупредил об опасности применения Россией атомного оружия | Новости из Германии о России | DW | 11.04.2018
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Россия

Генсек НАТО предупредил об опасности применения Россией атомного оружия

Генсек НАТО предупредил, что у российских властей растет готовность использовать ядерное оружие. Москва модернизирует ядерный арсенал, и барьер для его применения снижается, заявил Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на решительных действиях членов альянса по отношению к России. Важно продемонстрировать Москве, что такие ее действия, как в Крыму, а также кибератаки или нарушения международных правил, не останутся без последствий, заявил Столтенберг в интервью газете Süddeutsche Zeitung, которое будет опубликовано в четверг, 12 апреля.

Контекст

Послание Путина состояло из двух частей - обращений к федеральным собраниям России и... США. Причем вторая часть похожа на объявление войны, считает политолог Иван Преображенский. (01.03.2018)

НАТО увеличит оборонный потенциал в связи с непредсказуемостью и агрессивным поведением России, заявил генсек альянса Столтенберг. Поводом к такому заявлению стало отравление Скрипаля. (18.03.2018)

По его словам, речь идет о стране, которая атаковала Украину и использовала войска в Молдавии и Грузии против воли этих стран. Кроме того, Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии и модернизирует свой ядерный арсенал, указал генсек НАТО. Столтенберг предупредил, что у российских властей снижается психологический барьер для использования ядерного оружия.

Пока Россия не изменит своего поведения, войска НАТО будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены, подчеркнул Йенс Столтенберг. В то же время, по его словам, альянс стремится к диалогу с Россией. "Мы не хотим холодной войны", - отметил генеральный секретарь НАТО.

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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