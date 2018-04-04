 Генсек НАТО выступил против новой гонки вооружений с Россией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2018
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Мир

Генсек НАТО выступил против новой гонки вооружений с Россией

Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не желает новой холодной войны с Россией. Он также подчеркнул, что альянс не стремится изолировать Россию и настроен на конструктивный диалог с ней.

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не желает новой гонки вооружений с Россией. "Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны", - сказал он в ходе визита в Канаду в четверг, 5 апреля.

Контекст

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал о своем плане миротворческой миссии в Донбассе, прозападноcти раннего Путина и безальтернативности США в роли мирового полицейского. (07.03.2018)

Корреспондент "Немецкой волны" в Брюсселе Герда Мойер комментирует новые отношения между Россией и НАТО, ставшие реальностью после создания новой структуры - Совета НАТО-Россия. (01.06.2002)

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО отнюдь не старается изолировать Россию на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы продолжаем добиваться улучшения отношений с Россией, потому что Россия - наш сосед, Россия была и останется. Мы не пытаемся изолировать ее", - сказал он.

В то же время Столтенберг отметил, что НАТО, на фоне дела Скрипалей стремится реагировать "ясным, решительным и предсказуемым, но соразмерным и оборонительным образом". НАТО в отношениях с Россией руководствуется двояким подходом, совмещающим "сильную оборону и открытость к диалогу", указал генсек альянса.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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