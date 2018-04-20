 Генсекретарь ООН заявил о возвращении холодной войны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2018
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Мир

Генсекретарь ООН заявил о возвращении холодной войны

В ситуации в Сирии ключевые игроки не контролируют всех участников, заявил Антониу Гутерриш в интервью шведскому телеканалу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (фото из архива)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (фото из архива)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны в интервью шведской общественной телевещательной компании SVT в воскресенье, 22 апреля. По его мнению, об этом позволяет говорить ситуация в Сирии.

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

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Сейчас речь идет об интересах нескольких участников, считает Гутерриш. Помимо США и России, генсек ООН отметил активность Турции, Ирана и Саудовской Аравии в регионе. Крупные игроки уже не контролируют всех участников, заявил он.

Необходима реформа СБ ООН

Гутерриш также отметил необходимость реформы Совета Безопасности (СБ) ООН. "Наивно" считать, что организация способна урегулировать конфликт в Сирии, заявил он.О полной реформе Организации Объединенных Наций можно говорить лишь после преобразования Совета Безопасности, убежден генеральный секретарь.

По его мнению, Совбез отражает политическую картину мира после Второй мировой войны вместо современного состояния мира. В частности, члены СБ в качестве инструмента слишком часто используют право вето, полагает Гутерриш.

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    Автор: Сара Юдит Хофман, Инга Ваннер


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