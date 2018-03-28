 Генпрокуратура РФ отказалась проверять связи Дерипаски с Приходько | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2018
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Россия

Генпрокуратура РФ отказалась проверять связи Дерипаски с Приходько

Надзор за Дерипаской и Приходько не входит в компетенцию ведомства, говорится в ответе замгенпрокурора депутату от КПРФ.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Генеральная прокуратура РФ не будет проверять информацию о возможной коррупционной составляющей в отношениях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом в среду, 28 марта, сообщает РБК, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении ответ заместителя генпрокурора Александра Буксмана депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину.

Как отмечается в ответе Буксмана, надзор за Дерипаской и Приходько не входит в сферу компетенции органов прокуратуры. Согласно ст. 10 закона "О прокуратуре" ведомство принимает заявления и жалобы на нарушение законов. В то же время, по ст. 1 того же закона, надзор за исполнением законодательства "данной категорией лиц" к компетенции органов прокуратуры не относится, указал далее замгенпрокурора.

Контекст

Валерий Рашкин 12 февраля отправил запросы генеральному прокурору Юрию Чайке, главе ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, попросив проверить фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором речь шла о пребывании Приходько на принадлежащей Дерипаске яхте.

Суд сделал рассмотрение иска Дерипаски закрытым

Накануне Краснодарский краевой суд закрыл от прессы рассмотрение жалобы третьей стороны по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли). Решение принято по ходатайству адвокатов Дерипаски, сославшихся на то, что в ходе рассмотрения могут быть раскрыты "обстоятельства частной жизни" бизнесмена.

В начале февраля российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил Сергея Приходько в получении взяток от Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка. Она сопровождала высокопоставленного чиновника и олигарха на отдыхе на яхте в Норвегии. Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании.

Спустя два дня Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края против Насти Рыбки и Алекса Лесли за распространение в социальных сетях данных о его личной жизни и потребовал выплатить ему по 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Олигарх утверждает, что обнародование снимков на яхте сделано с целью удовлетворения обывательского интереса и рекламы проводимых Алексом Лесли тренингов.

Суд отправил требование Роскомнадзору, и ведомство заблокировало сайт Алексея Навального с материалами расследования. Позже политик удалил их с сайта, заявив, что информация "никуда не пропадет" и будет перенесена на "внешнюю ссылку". В конце февраля дело было направлено в Краснодарский краевой суд.

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Контекст

Путин и Навальный в карикатурах Елкина

Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

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