Гении, которые были трудными учениками (фотогалерея)

Учителя назвали его умственно отсталым и отчислили из школы. Мать скрыла этот факт от сына и сделала из него гения. Но проблемы с успеваемостью были не только у Томаса Эдисона.
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