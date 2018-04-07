 Гении, которые были трудными учениками (фотогалерея) | Учеба | DW | 09.04.2018
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Учеба

Гении, которые были трудными учениками (фотогалерея)

Учителя назвали его умственно отсталым и отчислили из школы. Мать скрыла этот факт от сына и сделала из него гения. Но проблемы с успеваемостью были не только у Томаса Эдисона.

  • Томас Эдисон

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Томас Эдисон

    С детства он был болезненным мальчиком, но очень любознательным. Родителей даже попросили забрать ребенка из школы, так как учитель считал Томаса умственно отсталым. Томас Эдисон получил домашнее образование, а его главным учителем стала мама, которая никогда так и не назвала истинной причины, почему его отчислили из школы. Великий изобретатель узнал об этом только после ее смерти.

  • Альберт Эйнштейн

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Альберт Эйнштейн

    Ни в школе, ни позднее в высшей технической школе Цюриха он не был хорошим учеником. Часто вступал в споры с учителями и ненавидел авторитарный стиль преподавания. На его счету не один проваленный экзамен, например - по ботанике и французскому языку. А вот математические способности и интерес к физике Альберт Эйнштейн стал проявлять довольно рано.

  • Вильгельм Конрад Рентген

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Вильгельм Конрад Рентген

    Это потом его наградили первой Нобелевской премией по физике. А в школьные годы он считался трудным учеником: Вильгельма Конрада Рентгена отчислили из технической школы за карикатуру на преподавателя. В университет он поступил без школьного аттестата, сдав сложные экзамены по физике.

  • Луи Пастер

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Луи Пастер

    Родился в семье кожевника и был пятым ребенком. Он с детства увлекался чтением и был усидчивым учеником. Правда, в школе ему пришлось остаться на второй год, чтобы улучшить оценки в школьном аттестате и поступить на педагогический факультет. Впрочем, это не помешало ему в будущем стать великим микробиологом и химиком.

  • Джордж Истмен

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Джордж Истмен

    Томас Эдисон (справа) вместе со своим коллегой-изобретателем Джорджем Истменом. Основатель компании Kodak, как и его друг, не закончил школу. Он бросил учебу после смерти отца, чтобы помогать маме содержать семью.

  • Вильгельм Вин

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Вильгельм Вин

    У немецкого физика в школе была плохая успеваемость. Его даже отчислили из гимназии по этой причине. Свое образование сын помещика продолжил в частном порядке, что могла себе позволить состоятельная семья. Аттестат зрелости Вильгельм все-таки получил и даже поступил в университет. Ну а позже стал лауреатом Нобелевской премии за открытия в области законов, управляющих тепловым излучением.

  • Рудольф Мёссбауэр

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Рудольф Мёссбауэр

    Немецкий физик сам не раз отмечал, что плохо ладил с учителями. Плохие оценки по физике объяснял низким качеством преподавания. Что же, ему можно поверить на слово: ведь в 1961 году он был награжден Нобелевской премией "за исследование резонансного поглощения гамма-излучения и открытие в этой связи эффекта, носящего его имя".

    Автор: Фабиан Шмидт, Марина Борисова


  • Томас Эдисон

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Томас Эдисон

    С детства он был болезненным мальчиком, но очень любознательным. Родителей даже попросили забрать ребенка из школы, так как учитель считал Томаса умственно отсталым. Томас Эдисон получил домашнее образование, а его главным учителем стала мама, которая никогда так и не назвала истинной причины, почему его отчислили из школы. Великий изобретатель узнал об этом только после ее смерти.

  • Альберт Эйнштейн

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Альберт Эйнштейн

    Ни в школе, ни позднее в высшей технической школе Цюриха он не был хорошим учеником. Часто вступал в споры с учителями и ненавидел авторитарный стиль преподавания. На его счету не один проваленный экзамен, например - по ботанике и французскому языку. А вот математические способности и интерес к физике Альберт Эйнштейн стал проявлять довольно рано.

  • Вильгельм Конрад Рентген

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Вильгельм Конрад Рентген

    Это потом его наградили первой Нобелевской премией по физике. А в школьные годы он считался трудным учеником: Вильгельма Конрада Рентгена отчислили из технической школы за карикатуру на преподавателя. В университет он поступил без школьного аттестата, сдав сложные экзамены по физике.

  • Луи Пастер

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Луи Пастер

    Родился в семье кожевника и был пятым ребенком. Он с детства увлекался чтением и был усидчивым учеником. Правда, в школе ему пришлось остаться на второй год, чтобы улучшить оценки в школьном аттестате и поступить на педагогический факультет. Впрочем, это не помешало ему в будущем стать великим микробиологом и химиком.

  • Джордж Истмен

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Джордж Истмен

    Томас Эдисон (справа) вместе со своим коллегой-изобретателем Джорджем Истменом. Основатель компании Kodak, как и его друг, не закончил школу. Он бросил учебу после смерти отца, чтобы помогать маме содержать семью.

  • Вильгельм Вин

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Вильгельм Вин

    У немецкого физика в школе была плохая успеваемость. Его даже отчислили из гимназии по этой причине. Свое образование сын помещика продолжил в частном порядке, что могла себе позволить состоятельная семья. Аттестат зрелости Вильгельм все-таки получил и даже поступил в университет. Ну а позже стал лауреатом Нобелевской премии за открытия в области законов, управляющих тепловым излучением.

  • Рудольф Мёссбауэр

    Трудный ученик и гений - в одном лице

    Рудольф Мёссбауэр

    Немецкий физик сам не раз отмечал, что плохо ладил с учителями. Плохие оценки по физике объяснял низким качеством преподавания. Что же, ему можно поверить на слово: ведь в 1961 году он был награжден Нобелевской премией "за исследование резонансного поглощения гамма-излучения и открытие в этой связи эффекта, носящего его имя".

    Автор: Фабиан Шмидт, Марина Борисова


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    Автор: Ксения Сафронова


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